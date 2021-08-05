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«Корус консалтинг» заключил партнерство с Arenadata

ГК «КОРУС Консалтинг» и Arenadata, разработчик многофункциональной корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом Arenadata EDP, заключили партнерское соглашение.

«Последние несколько лет наши заказчики из различных секторов экономики демонстрируют растущий интерес к российским решениям в области управления данными. Однако мы всегда тщательно относимся к тому, что предлагаем заказчикам, выбирая только проверенные продукты отечественных производителей. Расширение нашей продуктовой линейки партнерством с Arenadata – это логичный шаг, который даст нам больше вариативности в создании высоконагруженных аналитических комплексов на базе технологического стека, полностью соответствующего требованиям импортозамещения», – комментирует Алексей Свердлов, директор департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг».

Технологический стек Arenadata включает комплекс продуктов на базе open source-проектов Greenplum, Hadoop, Apache Kafka, Apache NiFi, ClickHouse и д.р. Платформа Arenadata EDP является технологической основой для построения решений в области сбора, хранения, трансформации и аналитической обработки Больших данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI. Компоненты платформы позволяют оперировать большими объёмами данных в любой среде, включая публичные и частные облака, при высоких рабочих нагрузках.

«Мы рады, что в числе наших партнёров появится такая компания, как “КОРУС Консалтинг”. Мы уверены, что экспертиза специалистов компании в области аналитики данных, как в классических системах бизнес-аналитики, так и в комплексных решениях по управлению данными и их качеством, а также решений на базе машинного обучения и обработки Больших данных, позволит “КОРУС Консалтинг” качественно и точно реализовывать проекты на базе наших продуктов», – подчеркивает Антон Мартынов, директор по работе с партнёрами Arenadata.

Владимир Бахур

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