Softline и Pragmatic Tools сообщили о начале партнёрства в сфере импортозамещения

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и компания-разработчик Pragmatic Tools объявили о начале технологического и бизнес-партнёрства. Благодаря многолетнему опыту и экспертизе Softline в сочетании с инструментами автоматической миграции, разрабатываемыми компанией Pragmatic Tools, у заказчиков появится возможность упростить миграцию и обеспечить успешный переход на российские ИТ-решения с наименьшими рисками.

Для безболезненного перехода с Microsoft Windows на отечественные операционные системы необходимо обеспечить миграцию данных из Microsoft Active Directory (директория в Windows) во FreeIPA (директория в Linux). Инструмент, разработанный Pragmatic Tools, позволяет осуществлять этот переход автоматически, экономя время, средства и кадровые ресурсы компаний.

Softline это позволит увеличить число проектов по импортозамещению за счет более эффективной реализации: сокращения ресурсов, привлекаемых к таким проектам, ускорения процесса миграции.

«Партнёрство углубит наши компетенции и даст новые возможности в рамках импортозамещения. Программное обеспечение от Pragmatic Tools поможет оптимизировать переход на российские ИТ-решения, что особенно ценно в условиях большого спроса. Заказчики, приобретая отечественное ПО, привлекают инженерные компетенции Softline для обеспечения беспроблемной миграции. И если ранее на миграцию требовался ручной труд инженера, то теперь эта работа будет выполняться автоматически. Кроме того, благодаря Pragmatic Tools заказчик сможет провести миграцию и самостоятельно, пройдя обучение по этому программному решению в учебном центре Softline», — отметил Денис Корсаков, руководитель направления отечественного системного ПО в Softline.

По словам генерального директора компании Pragmatic Tools Дамира Шияфетдинова, первая версия продукта Migrator обеспечивает миграцию учетный записей и групп из Microsoft Active Directory в сервисы директорий, которые поддерживаются отечественными операционными системами. «Мы разработали инструмент, который отвечает запросам рынка и времени, помогая бизнесу осуществить переход на отечественное ПО. Партнёрство с Softline, одной из крупнейших ИТ-компаний в России, даёт большие возможности для дальнейшего развития продукта и выхода на новые рынки», — отметил он.