Как в фильме «Особое мнение»: в России начали выпускать умные экраны с искусственным интеллектом

Мониторы с устройством Addreality Box анализируют пол, возраст и эмоции покупателей, а затем, на основе обезличенных данных, помогают построить правильные товарные группы и предложения для клиентов.

Умные экраны с искусственным интеллектом разработала компания Addreality из Санкт-Петербурга. Сейчас она запустила серийное производство специальных плееров, которые подключаются к платформе, показывают клиентам актуальную информацию и помогают бизнесу налаживать коммуникацию с посетителями.

Компания уже выпустила 50 устройств модели Addreality Box и 400 плееров Addreality Box OEM. В них есть камера, которая помогает распознавать и собирать обезличенные данные. Сумма инвестиций в разработку оборудования за 2020-2021 гг. составила около 60 млн руб.

Мониторы анализируют аудиторию в режиме реального времени — они могут определить пол, возраст и эмоции человека. Это значит, что вся информация, которая показывается на мониторе, будет персонализированной — подходящей именно той аудитории, на которую она рассчитана.

Addreality Box

Умный плеер Addreality Box подключается к экрану и платформе Addreality — это сервис, который анализирует пользователей и охваты. Кроме основных показателей, система может определить, надета ли на человеке маска, очки или головной убор, а затем, с помощью искусственного интеллекта, составляет портрет аудитории.

Одной из первых оборудование оценила сеть супермаркетов «Верный». После того, как Addreality Box появились в магазинах сети, продажи отдельных категорий продуктов увеличились до 40%, а показатели по маркетинговой выручке от брендов — в 1,5-2 раза.

Также устройства уже начали работать во всех магазинах торговой сети «Глобус Гурмэ». Там экраны размещены возле касс, в зоне готовой продукции и в алкогольных отделах. Сейчас плееры в формате пилотных проектов тестируют и другие ритейлеры.

По словам разработчиков, устройства могут быть полезны также в банках, страховых компаниях, медицинских центрах, музеях и других организациях с большим потоком посетителей.

«Умные экраны, оснащенные оборудованием Addreality Box, способны распознавать обезличенные половозрастные характеристики потребителя без сохранения его данных на стороне сервера или устройства. Это позволяет делать аналитику точной и не нарушает закон о персональных данных», — сказал генеральный директор и сооснователь компании Addreality Сергей Галеев.

Плеер подключается к телевизорам, профессиональным панелям или LED-экранам. Устройство можно купить за 23,9 тыс. руб. или взять в аренду за 1890 руб. в месяц.

С помощью плеера и платформы Addreality клиенты могут анализировать аудиторию, узнать вовлеченность посетителей и, на основе этих данных, выстроить правильные предложения, повысить средний чек, отследить путь клиента, получить информацию о поведении покупателей, автоматизировать взаимоотношения с рекламодателями и заработать больше на маркетинговых сервисах для брендов.