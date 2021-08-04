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«Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»

Компания «Альбатрос» начинает инвентаризацию основных средств и инженерного оборудования на обслуживаемых объектах с коробочным решением «RFID инвентаризация» «Микрона», российского производителя и экспортера микроэлектроники. Решение было приобретено в интернет-магазине производителя, стоимость одного комплекта составляет 199 тыс. руб., что позволяет минимизировать все дальнейшие расходы на инвентаризацию и учет.

«Технология применения RFID маркировки для учета и быстрого поиска установленного в здании оборудования видится нам одним из интересных и перспективных методов взаимодействия технической службы с объектом недвижимости. По сути, мы говорим о дополнительном инструменте работы с цифровым двойником здания, где каждый элемент сложной структуры имеет уникальную цифровую копию с собственной уникальной маркировкой. С помощью коробочного решения компании «Микрон» мы рассчитываем провести быструю инвентаризацию установленного в здании оборудования как первый важный этап цифровизации нашего комплекса зданий», - сказал генеральный директор ООО «Альбатрос» Сергей Люшин.

«Компания «Альбатрос» стала одним из первых покупателей, оценивших удобство наших коробочных решений, которые можно приобрести «в один клик» на сайте интернет-магазина. Решения «Микрона» доступны сейчас также на Портале Поставщиков, все комплекты – универсальные и подходят для предприятий и организаций из различных отраслей», - отметил директор по продажам RFID АО «Микрон» Василий Волосов.

RFID инвентаризация основных средств будет внедрена на отдельных объектах компании «Альбатрос». После анализа экономической эффективности будет принято решение о внедрении решения на всех площадках, находящихся в управлении организации.

Применение RFID-технологии в автоматизации производственных и бизнес-процессов служит инструментом повышения эффективности и минимизации рисков. Автоматизированная инвентаризация и учет ТМЦ позволяет обеспечить стопроцентную точность учета при существенной экономии времени и снижении рисков человеческого фактора.

Комплект «RFID – инвентаризация» не требует специальных знаний и настроек и осуществляется по стандартному мануалу. Применить ее можно сразу же после покупки. В комплект входит мобильный считыватель и набор меток для самостоятельной маркировки объектов.

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