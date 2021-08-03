«Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг ЦОД по версии CNews

«Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных (ЦОД) по версии аналитического агентства CNews Analytics. Аналитики оценивали количество стойко-мест, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2020 г. включительно.

В сеть дата-центров, объединяющую площадки «Ростелекома», «Ростелеком-ЦОД» и «Даталайн», входит 31 ЦОД общей емкостью 13170 стоек. Площадь машинных залов составляет 29858 кв. м, а совокупная мощность — 145,7 МВт. В 2020 г. заработали новые площадки общей емкостью 1681 стойка, среди которых дата-центр в Санкт-Петербурге на 800 стоек и дата-центр в Москве NORD-5 на 600 стоек.

«В 2021 г. мы продолжаем расширять наши региональные площадки: в январе мы открыли новую площадку в Новосибирске на 300 стоек, а осенью запустится вторая очередь мега-ЦОДа в Удомле на 800 стоек. В Москве флагманским проектом остается дата-центр уровня Tier IV на 2000 стоек — Москва-V. Также в этом году мы планируем запустить ЦОД на 400 стоек на действующей московской площадке NORD», — сказал генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Аналитики CNews Analytics отмечают, что рынок ЦОД продолжает расти и консолидироваться: совокупная емкость 30 крупнейших коммерческих ЦОД-провайдеров России выросла на 12%, до 40992 стоек. В общей сложности в 2020 г. было запущено почти 4,5 тыс. новых стойко-мест. По прогнозам аналитиков, в 2021 году операторы крупнейших площадок обещают превзойти данный показатель более чем в два раза. Потенциальный спрос на услуги коммерческих дата-центров остается высоким за счет цифровизации отраслей с низким проникновением ИТ, экспоненциального роста объема данных и миграции на облачные сервисы.