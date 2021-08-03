Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений

Red Hat, ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, и Nutanix, лидер в области гибридных мультиоблачных вычислений, объявляют о стратегическом партнерстве, чтобы предложить комплексное решение для создания, масштабирования и управления облачными приложениями как локально, так и в гибридных облаках. Сотрудничество позволит интегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV.

Red Hat OpenShift становится предпочтительным стеком корпоративных решений Kubernetes для облачной платформы Nutanix. Заказчики, которые хотят запустить Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift на гиперконвергентной инфраструктуре (HCI), смогут использовать ведущую в отрасли платформу Nutanix, которая включает Nutanix AOS и AHV.

Облачная платформа Nutanix - предпочтительное HCI-решение для Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Клиенты могут развертывать виртуализированные и контейнерные нагрузки в HCI, опираясь на совместные преимущества гибридных облачных технологий Red Hat и Nutanix.

Гипервизор Nutanix AHV сертифицирован Red Hat для полной поддержки Red Hat Enterprise Linux и OpenShift на Nutanix. Сертификация встроенного гипервизора Nutanix AHV расширяет выбор гипервизоров и упрощает определение инфраструктурного стека для контейнеров и облачных приложений.

Совместная дорожная карта, обеспечивающая совместимость. Red Hat и Nutanix будут тестировать Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift с Nutanix AHV на постоянной основе, чтобы обеспечить совместимость. Компании также будут согласовывать дорожные карты, чтобы обеспечить своевременную поддержку.

Сквозная техническая поддержка для быстрого решения проблем совместных клиентов. Компании сотрудничают, чтобы предоставить лучшую в классе поддержку для сертифицированных продуктов. Клиенты смогут обратиться в любую из компаний за поддержкой.

Благодаря распределенной архитектуре Nutanix Cloud Platform обеспечивает высокую масштабируемость и отказоустойчивость ИТ-среды и хорошо подходит для масштабных инсталляций Red Hat OpenShift. Платформа также включает встроенное хранилище, решающее множество сложных задач, с которыми администраторы обычно сталкиваются при настройке и управлении хранилищем для контейнеров с отслеживанием состояния. Более подробная информация о партнерстве доступна здесь.

Раджив Рамасвами, президент и генеральный директор Nutanix, отметил: «Это партнерство объединяет ведущие в отрасли облачные решения Red Hat с простотой, гибкостью и отказоустойчивостью облачной платформы Nutanix. Вместе наши решения составляют полный инфраструктурный стек для создания, масштабирования и управления контейнерными и облачными приложениями в гибридной мультиоблачной среде».

Поль Кормье, президент и генеральный директор Red Hat, сказал: «У нас есть видение открытых гибридных облаков, где у клиентов есть выбор и гибкость. Партнерство с Nutanix обеспечивает передовые гиперконвергентные решения для открытого гибридного облака, предоставляя клиентам более широкий выбор способов развертывания контейнеров и дополняя его совместной поддержкой».

Эрик Шеппард, вице-президент по исследованиям, IDC, сказал: «Организации в мире используют все более разнообразный набор приложений и облачных нагрузок. Партнерство Red Hat и Nutanix, и в частности соглашение о совместной поддержке, помогает реализовать виртуализированные приложения и контейнеры на основе Red Hat OpenShift на облачной платформе Nutanix, таким образом, чтобы повысить их гибкость и масштабируемость и упросить использование в сегодняшнем сложном мире гибридных облаков».