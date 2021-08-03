Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными

ГК «Рамакс» совместно с партнерами Datareon и Docsvision завершила второй этап проекта по формированию единого информационного пространства в ГУП «Петербургский метрополитен» для обеспечения бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных систем, целостности НСИ и эффективного взаимодействия с внешними информационными системами.

Целью проекта является создание взаимосвязанных систем (комплекса) для бесшовной интеграции эксплуатируемых прикладных систем метрополитена, накопления и управления документами, используемыми в прикладных системах, обеспечения целостности, актуальности и достоверности нормативно-справочной информации, гармонизации взаимодействия с внешними информационными системами.

Специалисты Ramax Group совместно с партнерами Datareon и Docsvision создали полноценный программный комплекс для интеграции эксплуатируемых систем «Петербургского метрополитена». Он обеспечил целостность, актуальность и достоверность нормативно-справочной информации (НСИ) и позволил выстроить однородные алгоритмы взаимодействия с различными информационными системами.

В интеграционный контур проекта вошли системы SAP, СЭД Docsvision, «1С:MDM» и «Босс-кадровик», которые были подключены к централизованной системе управления НСИ. Инструментом интеграции между ними выступила корпоративная сервисная шина данных Datareon ESB.

Команде разработчиков Ramax предстояло решить вопрос не только хранения документов во внешнем хранилище, но и обеспечить незаметность происходящих изменений в системе с точки зрения бизнес-процессов для ее пользователей. Для этого решение максимально интегрировано в стандарт SAP по работе с Knowledge Provider (KPro). Масштабность проекта подчеркивается не только объемом миграции данных и обеспечением возможности хранения большого количества файлов, но и тщательной разработкой алгоритмов передачи и создания сложных связей бизнес-объектов и связанных с ними документов, включая систему НСИ.

«Этот сложнейший проект затрагивал четыре системы, каждая из которых потребовала от нас наличие глубоких специализированных компетенций: КИСУ на платформе SAP ERP, система управления НСИ на платформе «1С», корпоративная шина данных Datareon, архив документов на платформе Docsvision ECM. Разработанные для метрополитена Санкт-Петербурга программные решения и компоненты позволят ему бесшовно использовать систему в разрезе интеграции платформы SAP с российскими программными продуктами», – отметил Леонид Чернявский, директор по развитию инновационных проектов ГК «Рамакс».

Внедренное комплексное решение позволило предприятию оптимизировать работу сразу нескольких подразделений, существенно сократив количество итераций на получение той или иной информации, и тем самым повысить эффективность работы в целом.

«Мы планируем интегрировать в единое информационное пространство все справочники, – отметил Кирилл Стогов, главный архитектор ИТ-решений, ГУП «Петербургский метрополитен». – Это позволит предприятию повысить качество управления мастер-данными и оптимизировать затраты на настройку и распространение данных в существующие и внедряемые системы. Мы уже используем полученные возможности для системы управления жизненным циклом изделий в части эскалаторного оборудования, для системы электронного документооборота, а также для работы медицинской информационной системы».

«Внедренный программный комплекс позволяет поддерживать качество данных, в том числе обеспечивает аудит данных справочников «Основные средства», «Основные записи материалов» и «Единицы оборудования», «Контрагенты», «Персонал» с сохранением бизнес-логики управления НСИ в существующих прикладных системах. Всего в системе НСИ хранится около 600 тысяч записей», – отметила Ирина Кузьмина, руководитель проектов, Datareon.

«В русле директив по импортозамещению необходимый заказчику функционал перенесен на российскую платформу Docsvision. Теперь общий объем хранения в архиве на базе Docsvision составляет более 2 млн карточек, что эквивалентно 1 ТБ занятого пространства. И это только начало, ведь целевой объем хранения может достичь 30 ТБ. Архив будет развиваться», – сказала Лина Лыскова, руководитель департамента внедрений «Доксвижн».