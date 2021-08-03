ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei

Huawei и Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИЦиГ СО РАН) объявили об успешном завершении проекта по развертыванию на территории института сети связи нового поколения на основе технологии Wi-Fi 6. Это позволило не только улучшить качество и скорость проведения исследовательских и учебных проектов, но и создать дополнительные коммуникационные возможности при проведении полевых исследований.

ИЦиГ СО РАН, расположенный в новосибирском Академгородке, был открыт в числе первых 10 институтов Сибирского отделения Академии наук СССР. Институт ведет активную научную деятельность в области молекулярной генетики и клеточной биологии, разрабатывает прорывные генетические технологии для агропромышленного комплекса, медицины и биотехнологии. Часть преподавателей институтов, входящих в Академгородок, являются научными сотрудниками ИЦиГ СО РАН, а студенты привлечены к научной работе в лабораториях.

Сфера научно-исследовательской деятельности обязывает идти в ногу со временем не только в плане образования, но и технической оснащенности. Для проведения и повышения эффективности современных научных исследований и получения актуальных практических результатов ИЦиГ СО РАН стремится использовать самые последние технологические достижения, в том числе в области информационных технологий. В частности, для организации взаимодействия сотрудников и студентов при проведении проектных работ необходимо было создать высокоскоростную беспроводную сеть передачи данных.

Внедрение беспроводной технологии, которая могла бы обеспечить широкое покрытие, являлось существенной необходимостью, так как почти каждый студент подключается с двух и более устройств одновременно (ноутбук и телефон). Решением для обеспечения высокого качества связи в аудиториях ИЦиГ СО РАН и непрерывности учебного процесса стала высокопроизводительная сеть нового поколения. Помимо технической оптимизации рабочих процессов в стенах ИЦиГ СО РАН, важной задачей был поиск решения для проведения удаленных мероприятий, исследований и лекций. Институт остановил свой выбор на Wi-Fi 6 от компании Huawei.

Беспроводные технологии связи Wi-Fi 6 в четыре раза превосходит предыдущее поколение по пропускной способности для абонента и по числу одновременно подключенных устройств, а также снижает задержку передачи данных. Таким образом, внедрение Wi-Fi 6 предоставило возможность бесперебойного осуществления теоретических и практических занятий и позволило существенно увеличить количество студентов, слушающих тот или иной учебный курс.

«В процессе поиска решения мы ориентировались на самые перспективные технологии в области широкополосной связи. Для учебного процесса крайне важно иметь постоянный доступ к актуальной информации и возможность транслировать ее без сбоев в сети. Мы сделали выбор в пользу решения от компании Huawei – мирового лидера в сфере информационных технологий, – отмечает Дмитрий Рассказов, начальник Центра коллективного пользования «Биоинформатика» Института цитологии и генетики СО РАН. – В результате мы получили продукт высокого качества, который показал свою надежность как в рамках работы в аудиториях, так и в полевых условиях».

Точки доступа Wi-Fi 6 были установлены не только в общих аудиториях ИЦиГ СО РАН и институтов Академгородка, но и на передвижном стенде, который обеспечивает надежное покрытие при проведении полевых исследований с большим количеством участников и позволяет демонстрировать процесс работы через видеосвязь в режиме онлайн во время выезда за пределы Института с сохранением высокого качества связи.

Помимо своего основного назначения – обеспечения надежной связи во время проведения выездных мероприятий, – стенд может быть использован и в процессе подготовки специалистов в области информационных технологий.

«Наличие в списке обучающих программ ИЦиГ СО РАН направления «биоинформатика» позволяет использовать передвижной центр в качестве наглядного материала, который уже сейчас успешно функционирует», – говорит Тамара Тавсултанова, руководитель отдела обучения Huawei Enterprise в регионе Евразия.

В рамках реализации проекта Huawei провела обучающий семинар для IT-специалистов и сотрудников Сибирского отделения Академии Наук. На примере двух точек доступа были продемонстрированы все возможности, технологии и принципы работы решения.

«Можно смело сказать, что ИЦиГ СО РАН стали первопроходцами в области применения связи нового поколения в Академгородке СО РАН, что наглядно показывает их прогрессивный взгляд на обучение. Безусловно, в будущем мы планируем масштабировать и внедрить решение в другие институты на примере ИЦиГ СО РАН», – добавляет Тамара Тавсултанова.

Также в 2020 году в ИЦиГ СО РАН была авторизована ИКТ Академия Huawei по направлению «Сетевые технологии».

Развивая экспертизу преподавателей по различным направлениям, Huawei увеличивает количество выпускников не только за счет открытия новых академий, но и благодаря расширению учебного портфолио ИКТ Академии Huawei.

В скором времени Институт собирается расширить список учебных программ и начать обучение по направлению «Беспроводные технологии».