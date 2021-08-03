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«1С-Рарус» выпустила новый модуль для отелей в дополнение к «1С-Рарус:Управление отелем»

«1С-Рарус» выпустила модуль «Подготовка данных для сервисов передачи сведений в ФМС» в дополнение к программному решению «1С-Рарус:Управление отелем». Функциональность модуля позволяет автоматизировать формирование списков постояльцев гостиницы, чтобы отправлять их в сторонние сервисы по передаче данных в ФМС.

Модуль «Подготовка данных для сервисов передачи сведений в ФМС» упрощает отправку информации в ФМС о прибывающих гостях через сторонние сервисы.

Новый модуль — дополнение к основной поставке «1С-Рарус:Управление отелем» и предназначен для использования в отелях, гостиницах, санаторно-курортных комплексах, хостелах и других заведениях сферы гостеприимства, которые обязаны предоставлять данные о постояльцах.

Разработчики называют следующие ппреимущества модуля: экономия времени; удобный интерфейс; автоматическое формирование списка гостей.

При заезде нового гостя сотрудник гостиницы сканирует его паспортные данные, а затем заполняет форму для формирования списка. Если при заполнении пропущены обязательные для отправки поля, программа автоматически их выделит.

После внесения данных сотрудник гостиницы выгружает файл и загружает его в систему «Контур.ФМС», которая, в свою очередь, отправляет их в ФМС.

Если постоялец решил продлить проживание в отеле, то после внесения изменений в «АРМ Проживание» модуль повторно добавит его имя к новой выгрузке в сервис с уже заполненными данными.

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