«Швабе» запустил производство новой пешеходной секции светофора

Уральское предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» запустило в серийное производство дополнительные модули к дорожным светофорам нового образца, отвечающие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ 52289. Первая партия из 300 единиц новой продукции будет направлена для оснащения улиц и перекрестков Екатеринбурга в 2021 г.

В отличие от традиционных пешеходных модулей светофорного объекта, модуль нового образца будет работать не в зеленом, а в белом свете. В его световой секции использованы высокоэффективные smd-светодиоды с потребляемой мощностью не более 5 Вт на один компонент. Производство новой продукции запускается на площадке Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ).

Пешеходная световая инфосекция представляет собой дополнительный модуль, который устанавливается непосредственно под транспортным светофором на том участке, где по разрешающему сигналу возможно пересечение двух потоков.

В новую линейку входит два вида модулей: «пешеход направо» и «стрелка налево», а также обратная комбинация значений. Таким образом, секция выводит на экран информацию для водителей, поворачивающих направо или налево, об одновременном движении с ними пешеходов, переходящих дорогу в том же направлении. Каждая секция весит 4 кг и имеет габариты 376х376х298 мм.

«С помощью данных изделий водители информируются о том, что они въехали и находятся в зоне пересечения фаз транспортного и пешеходного светофоров, за счет чего появляется возможность совместить “зеленые” фазы и тем самым повысить пропускную способность перекрестков. Каждая секция программируется один раз – при производстве на заводе, где мы применяем качественные драйверы и smd-светодиоды. На сегодня изделия полностью готовы к серийному выпуску и последующим отгрузкам. После установки первой партии на улицах Екатеринбурга мы перейдем на другие регионы России», – сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Входящие в комплект кронштейны обеспечивают удобство монтажа. Антибликовое защитное стекло сводит к минимуму «фантом-эффект», а корпус из ударопрочного поликарбоната дает изделию устойчивость к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Управление ведется от обычного дорожного контроллера любого типа.