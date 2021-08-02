SAS присоединилась к Eurelectric для помощи в цифровизации энергетической отрасли

SAS на правах бизнес- и цифрового партнера присоединилась к Eurelectric – Европейскому союзу электроэнергетической промышленности, объединяющему более 3500 европейских энергетических компаний. SAS и Eurelectric объединят передовой опыт, чтобы с помощью аналитики и искусственного интеллекта способствовать декарбонизации, повышать эффективность и ускорять цифровизацию.

В электроэнергетике, как и в других отраслях, наблюдается устойчивая тенденция к цифровой трансформации. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения требуются все более сложные системы, в результате появляется все больше датчиков, генерирующих огромные объемы данных. Как следствие, усиливается запрос на углубленную аналитику. Одновременно возрастают требования, связанные с декарбонизацией. Компании, входящие в Eurelectric стремятся к достижению углеродной нейтральности в электроэнергетике задолго до 2050 года, а также работают над обеспечением конкурентоспособных цен на всем энергетическом рынке Европы.

«По мере приближения к полной декарбонизации европейской экономики роль электричества будет все важнее – оно станет приоритетным источником энергии для промышленности, транспорта, коммунальных служб и т.п. Поэтому будет возрастать и потребность в надежных электросетях, интеграции распределенных источников энергии, подключении сетевых технологий и т.п. при активном взаимодействии с потребителями, – говорит Кристиан Руби, генеральный секретарь Eurelectric. – Успех декарбонизации во многом будет зависеть от того, сможет ли инфраструктура справляться со все большей нагрузкой и все более сложными потоками. И в этом нам будет очень полезен опыт SAS – ее наработки в области интеграции ИИ, аналитики, машинного обучения, несомненно, помогут оптимизировать процессы и обеспечить их контроль в режиме реального времени, сбалансированность, повышение скорости отклика сети. Все это позволит создать взаимосвязанную и надежную энергетическую систему».

«Мы очень рады присоединиться к Eurelectric и приложим все усилия, чтобы помочь энергетическому сектору Европы в решении глобальной проблемы декарбонизации с помощью нашей углубленной аналитики и искусственного интеллекта. Технологии способны сыграть огромную роль в энергетике – например, они позволяют точнее прогнозировать спрос и предложение в сложной системе сетей, оптимизировать производственные процессы, обнаруживать и устранять потери энергии, а также способствуют лучшему пониманию потребителей», – говорит Джим Гуднайт, основатель и генеральный директор SAS.