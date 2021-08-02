Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС»

ISPsystem и «Ред софт» заключили технологическое партнёрство, в рамках которого было проведено тестирование продуктов. Разработчики подтвердили техническую совместимость платформы для управления виртуальной инфраструктурой VMmanager и платформы для учета и управления физической инфраструктурой DCImanager с отечественной операционной системой «Ред ОС».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

VMmanager позволяет развернуть виртуальную инфраструктуру на базе QEMU/KVM и контейнеризации LXD/LXC. Решение контролирует состояние ресурсов, сообщает администратору об ошибках. Имеет встроенную интеграцию с Grafana — инструментом для визуализации метрик. VMmanager также предоставляет инструменты для резервного копирования виртуальных машин и самой платформы, что обеспечивает общую отказоустойчивость системы. Решение поддерживает распределенное хранилище Ceph и High availability, автоматизирует доставку сервисов клиентам по модели SaaS и предоставляет конечному пользователю возможность управлять виртуальными сетями независимо от физической сети (SDN).

DCImanager позволяет в едином веб-интерфейсе управлять оборудованием и вести его учет, контролировать заполнение стоек, конфигурировать сети, быстро восстанавливать инфраструктуру после аварий, вести мониторинг нагрузки на оборудование, управлять питанием серверов, коммутаторов, PDU: включать и выключать их, вести учет подключений, следить за потреблением электроэнергии и нагрузкой на сеть. Продукт помогает оптимально использовать вычислительные мощности, в DCImanager доступна информация о том, где находится каждый сервер или коммутатор с точностью до юнита. Можно также посмотреть конфигурацию оборудования: количество RAM, жестких дисков, параметры памяти. Это позволяет повышать эффективность ИТ-отдела, гибко трансформировать инфраструктуру под задачи бизнеса. Кроме того, в DCImanager уровни доступа к ИТ-инфраструктуре разграничиваются, а действия пользователей логируются. Это обеспечивает безопасность системы.

«Необходимость создания санкционноустойчивой ИТ-среды ставит перед отечественными вендорами серьёзную задачу: повышение конкурентоспособности продуктов и создание на их основе готовых к внедрению комплексных решений. Развитие экосистемы «Ред ОС» за счёт совместимости с продуктами широкого спектра применения предоставляет заказчику больше возможностей для импортозамещения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Партнерство с одним из лидеров российского рынка операционных систем позволит предоставлять более качественные программные решения прикладного уровня для владельцев ИТ-инфраструктуры. В частности, теперь можно построить облачную инфраструктуру используя программные решения из реестра отечественного ПО: отечественная операционная система с виртуализацией KVM «Ред ОС» плюс отечественный оркестратор VMmanager «на борту». Раньше решение аналогичного уровня можно было получить только используя весь стек импортных технологий VMware – ESXi, vCenter, vCloud Director, vSAN и NSX. Но благодаря такого рода партнерствам импортозамещение ИТ в России становится реальностью», – сказал Александр Гришин, владелец продукта VMmanager, компания ISPsystem.