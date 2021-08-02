«Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго»

«Эдит про» выиграла открытый конкурс «Россети Ленэнерго» на автоматизацию процесса технологического присоединения потребителей к сетям энергетической компании. Сумма контракта составит 74,2 млн руб.

«Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Компания управляет 430 центрами питания, обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области площадью 85,3 тыс. кв. км, где проживает 7,2 млн человек.

Для новых потребителей и тех, что нуждаются в увеличении мощности, «Россети Ленэнерго» оказывает комплексную услугу по технологическому присоединению к энергосетям. Она подразумевает физическое подключение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.

Этот процесс сопровождается целым рядом мероприятий: по каждой заявке необходимо составить и согласовать договор, получить разрешение надзорных органов на допуск энергообъектов в эксплуатацию, отследить выполнение всех принятых обязательств. По завершении работ также подписывается ряд документов. Оборот и согласование документации требуют слишком много времени.

Поэтому компании «Россети Ленэнерго» важно упростить и ускорить процедуру взаимодействия с потребителями, а также снизить нагрузку на сотрудников, которые занимаются оформлением и согласованием документов.

С этой целью в компании решили развернуть автоматизированную систему управления процессом технологического присоединения потребителей (АСУ ТПр). В конкурсе на разработку и внедрение решения на платформе «1С» победила ГК «Эдит про», имеющая обширный опыт работы с электросетевыми компаниями.

По итогам проекта все документы будут храниться в новой системе и согласовываться в электронном виде. Появится возможность контролировать процесс присоединения потребителей: от подачи заявки до формирования закрывающих актов, а также отслеживать все взаиморасчеты с ними.

«Внедрение и развитие автоматизированной системы позволит “Россети Ленэнерго” не только повысить эффективность работы сотрудников, занимающихся техприсоединением, но и сделать процесс взаимодействия с потребителями полностью прозрачным. В конечном счете станет понятно, на каких этапах и в каких подразделениях компании заявки зависают, где чаще всего допускаются ошибки, где нарушаются нормативы. Все это позволит компании вовремя принимать меры и улучшать качество обслуживания клиентов», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».