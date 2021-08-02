Astra Linux и «Катюша» заключили соглашение о технологическом партнерстве

ГК Astra Linux, отечественный разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и «Катюша», российский разработчик комплекса программных и аппаратных средств для корпоративной печати, сообщили о подписании меморандума о партнерстве в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Цель сотрудничества — обеспечить заказчиков надежными и удобными технологическими стеками, корректность работы которых проконтролировали оба вендора на ранних стадиях жизненного цикла каждого продукта. Чтобы достигнуть такого результата, эксперты компаний-разработчиков проведут всестороннее тестирование совместимости созданного в компании «Катюша» ПО и аппаратного оборудования с ОС Astra Linux. Реализация такой стратегии взаимодействия обеспечит конечным пользователям ряд преимуществ. Помимо гарантии работоспособности совместных решений, заказчики избавятся от необходимости тратить ресурсы на проверку совместимости компонентов систем и возможности их интеграции, что позволит ускорить и облегчить процессы создания и миграции ИТ-инфраструктур.

Специалисты «Катюши» уже приступили к испытаниям: развернули тестовый стенд с ОС Astra Linux, где проверяют интеграцию своих решений с защищенной платформой.

В экосистему корпоративной печати компании «Катюша» входят сервер на базе российского процессора Baikal BE M1-1000, линейка принтеров, МФУ, терминалы для управления доступом и авторизации с помощью распознавания лиц, специализированное ПО для управления парком оборудования «Мониторинг и защита», мобильное приложение, сервисные решения и полный аутсорсинг печатной инфраструктуры. В итоге решения, корректно работающие под управлением российской ОС, будут официально сертифицированы в рамках программы Ready for Astra Linux.

«ГК Astra Linux видит большой потенциал в развитии сотрудничества с компанией «Катюша». Встроенный в ОС Astra Linux уникальный комплекс СЗИ и оперативно выходящие обновления безопасности позволят сделать систему печати максимально защищенной и устойчивой к кибератакам. Интегрированное решение, которое объединит технологии «Катюши» и Astra Linux, актуально для всего рынка: и для частного бизнеса, и для госорганизаций, включая те, которые предъявляют особые требования к защите информации», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

«Все чаще мы сталкиваемся с тем, что для реализации планов перехода на импортонезависимое ПО заказчики рассматривают только комплексные решения. Сотрудничество компании «Катюша» с ГК Astra Linux и объединение наших передовых технологий направлено на обеспечение безопасности критических инфраструктур. ПО «Мониторинг и Защита» на отечественной ОС позволит снизить затраты на печать, обеспечит конфиденциальность, уменьшит риск преднамеренных и случайных утечек данных. Наше партнерство позволит эффективнее проводить процессы цифровизации в государственном секторе и крупном российском бизнесе, для которых задача импортозамещения ПО является одной из первоочередных», — отметил Наиль Япаров, руководитель отдела развития информационных продуктов компании «Катюша».