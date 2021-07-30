Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701

Varonis прошла сертификацию ISO/IEC 27701:2019 (ISO 27701) после независимого аудита. Аккредитация демонстрирует соответствие Varonis мировым стандартам конфиденциальности, в том числе общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR).

«Успешное прохождение сертификации ISO 27001 подтверждает надежность и безопасность программных продуктов Varonis. Сохранность критически важных данных становится одним из основных показателей успешного бизнеса. Эта новость важна для тех наших российских заказчиков, которые работают на рынках Европы и США: в частности, для ИТ-компаний, разрабатывающих программные продукты для клиентов по всему миру», — рассказал Даниэль Гутман, глава Varonis в России.

ISO 27701 — международный стандарт управления информацией о конфиденциальности. Этот стандарт обеспечивает основу для улучшения и расширения системы управления информационной безопасностью в соответствии с ISO 27001 до системы управления информацией о конфиденциальности (PIMS).

«Подтверждение соответствия стандарту ISO 27701 — еще одно доказательство нашей приверженности передовым методам обеспечения конфиденциальности. Компании с которыми мы работаем, могут быть уверены в Varonis как в надежном партнере», — отмечает Гай Шамилов, директор по информационной безопасности Varonis.

Помимо этого, Varonis имеет сертификат ISO 27001, который определяет требования к системам управления информационной безопасностью; ISO 27017, в котором прописаны принципы управления информационной безопасностью для облачных сервисов; и ISO 27018, устанавливающий принципы по защите информации, которая позволяет установить личность человека (PII).