«Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера

Розничная сеть «Магнит» совместно с ИТ-компанией «Крок» проанализировала влияние возможных нарушений в работе ИТ-систем на бизнес. Business Impact Analysis (BIA) позволил ритейлеру проактивно выявить узкие места в инфраструктуре и приступить к реализации плана модернизации ИТ для повышения катастрофоустойчивости.

Проект масштабный с точки зрения охвата: в исследовании проанализировано свыше 200 бизнес-приложений разного уровня и порядка 300 информационных систем. Гарантией качественного выполнения анализа стал многолетний опыт «Крок» при проведении аудитов для крупных клиентов и использование собственной методологии обследований, а также вовлеченность в проект ИТ и бизнес-направлений «Магнита».

Инфраструктура «Магнита» складывалась годами. На момент аудита в торговой сети работало множество информационных систем с разными уровнями резервирования. В рамках глобальной задачи — обеспечения катастрофоустойчивости — нужно было определить требуемый уровень отказоустойчивости ИТ, а для критичных систем — сформировать оптимальную схему защищенности. В частности, необходимо было определить категории приложений по уровню влияния на бизнес, оценить возможный объем недополученной прибыли и убытков в случае недоступности сервисов, принять решение о том, какими средствами реализовать механизмы катастрофоустойчивости.

Команды «Крок» и «Магнита» организовали более 300 встреч, чтобы получить достоверные выводы и выработать стратегию повышения отказоустойчивости систем. Несмотря на то, что активная фаза проекта пришлась на пик локдауна в России, рабочая группа провела обследование в плановые сроки. Все информационные системы были классифицированы в зависимости от их ценности для бизнеса, выявлен предельный срок восстановления в случае аварий — от нескольких минут до нескольких часов. Для 20 наиболее критичных приложений разработаны планы восстановления (DRP).

«Сторонняя оценка дает возможность по-новому взглянуть на сложившиеся процессы и выявить подчас неочевидные явления, которые могут негативно повлиять на качество всей нашей работы. На основе отчетов BIA мы сформировали карту активностей и проектов по приведению инфраструктуры в соответствие требованиям бизнеса», — сказал Константин Михайлюков, руководитель проекта со стороны компании «Магнит».

«Чем крупнее компания и сложнее взаимосвязи между отдельными компонентами инфраструктуры, тем более серьезные обследования и решения необходимы. На эффективность проекта при этом влияет не только экспертиза аудитора, но и готовность к диалогу всех звеньев в команде клиента. Благодаря полной обратной связи от специалистов «Магнита» и их погруженности в процесс мы смогли подготовить на базе объективных критериев основу для дальнейших инфраструктурных изменений в компании, — отметил Александр Сысоев, руководитель направления вычислительной инфраструктуры «Крок».