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Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы

Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию центр обработки данных для компаний финансовой группы «Открытие». Консолидированный дата-центр поможет обеспечить адаптивность инфраструктуры к росту бизнеса, снизить стоимость владения вычислительными мощностями и повысить доступность ИТ-сервисов. Технологическим партнером банка в проекте выступила компания «Инфосистемы джет».

Ключевой задачей проекта стал переход от разрозненной инфраструктуры к единому решению на базе собственного высокодоступного и централизованного дата-центра. До начала работ вычислительные мощности компаний группы — банка «Открытие», управляющей компании «Открытие», «Открытие Брокер», НПФ «Открытие», страховой компании «Росгосстрах», Росгосстрах Банка и других — размещались на 35 территориально распределенных серверных площадках. Новый дата-центр в Москве на Окской, 13 стал вторым целевым высокодоступным центром обработки данных и поможет завершить объединение ранее разрозненного оборудования и сервисов. Целевая архитектура ЦОД позволит банку «Открытие» и компаниям группы эффективнее управлять ИТ-ресурсами с помощью единой службы эксплуатации и централизованных инструментов мониторинга и контроля.

«Высокая скорость и непрерывность бизнес-процессов — один из приоритетов развития нашей ИТ-инфраструктуры, и важным этапом ее эволюции стало строительство собственного дата-центра. Консолидация инфраструктуры ускорит внедрение новых финансовых сервисов и повысит доступность и надежность существующих приложений. Дата-центр полностью готов к быстрому росту бизнеса и клиентского спроса», — сообщил старший вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие» Андрей Иващенко.

Решение, спроектированное и реализованное с участием центра банковских технологий ИТ-компании «Инфосистемы джет», дает возможность оперативно масштабировать доступные мощности под потребности компаний группы и вводить в эксплуатацию новые машинные залы для размещения стоек с серверным оборудованием.

Построенный ЦОД занимает 4 тысячи кв. м. и имеет максимальную вместимость в 422 стойки, из которых сейчас установлено 192. Серверные стойки размещаются в четырех независимых машинных залах, двух помещениях ввода внешних линий связи, кроссовых и обслуживающих помещениях. Оборудование в них обеспечено бесперебойным электроснабжением по схеме резервирования 3/2N и хладоснабжением по схеме N+1.

«Этот проект стал самым масштабным в нашей практике создания дата-центров. За 12 месяцев мы провели весь комплекс работ и реализовали решение, соответствующее высоким требованиям динамичного и высококонкурентного финансового рынка, — отмечает Владимир Писемский, руководитель отдела продаж центра банковских технологий «Инфосистемы джет». — В будущем дата-центр позволит без влияния на бизнес-процессы производить бесшовные изменения инфраструктуры, наращивать ресурсы, производить обслуживание и ремонт».

Владимир Бахур

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