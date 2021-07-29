API Контур.Фокуса разработал новое решение для проверки контрагентов

Проект API Контур.Фокуса представил новый модуль, который позволяет вести проверку на благонадежность по настраиваемым скоринговым моделям. С его помощью можно формировать отчеты, отслеживать изменения статуса партнеров, находить малейшие факторы риска в работе с контрагентами, чтобы оперативно на них реагировать.

К преимуществу модуля можно отнести возможность работать автономно, так как он не зависит от информационной системы. Это готовое решение, поэтому привлекать серьезные ресурсы на разработку интеграции API в систему не требуется. Кроме того, модуль может взаимодействовать с привычной для пользователя информационной системой.

Далер Хайруллаев, ведущий эксперт проекта API Контур.Фокуса: «Автоматизация сама по себе дает много преимуществ — гибкие модели проверки, возможность настроить мониторинг и систему отчетности. Теперь к этому можно добавить и технически простую реализацию проекта. Помимо классического сценария, когда пользователь работает в интерфейсе модуля, появилась возможность использовать скоринговый модуль как промежуточное звено-обработчик данных между сервером API Контур.Фокуса и информационной системой. Это позволяет избежать серьезных временных затрат на интеграцию и настройку. Весь процесс занимает не 3-4 месяца, а всего 1-2».

Как работает модуль:

Запрос на проверку отправляется из информационной системы на скоринговый модуль, который получает данные о компаниях через API Контур.Фокуса. Если модуль используется как отдельное ПО, работа с ним строится напрямую. Результаты проверки доступны внутри модуля. API Контур.Фокуса собирает и анализирует информацию из 32 официальных источников: ФНС России, Картотеки арбитражных дел и т.д. После проверки модуль выставляет контрагенту скоринговую оценку от 0 до 100 баллов, которая показывает его рейтинг благонадежности. Оценка формируется на основании 99 критериев-маркеров. Каждый из них обозначает рисковый фактор. Затем готовится детальный отчет о благонадежности контрагента.

Пользователь может самостоятельно настроить критерии для расчета рейтинга.

Скоринговый модуль подойдет для компаний из разных отраслей – финансовой, строительной, торговой, телекоммуникационной и др. Среди компаний, которые уже реализовали решение, — Fix Price.