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TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux

TrueConf Server — платформа видеосвязи №1 по числу развертываний в России — теперь официально полностью совместима с популярными российскими операционными системами производства «Базальт СПО» и ГК Astra Linux, а также с ОС Debian и CentOS. Это позволит организациям с ИТ-инфраструктурой под управлением ОС на базе ядра Linux строить защищенные ВКС-сети с применением всей экосистемы программных и аппаратных решений TrueConf.

Чтобы упростить для российских госорганизаций и компаний переход на современные ВКС-решения и сократить соответствующие затраты на ИТ-инфраструктуру, TrueConf полностью адаптировал свой флагманский продукт – платформу TrueConf Server – для развертывания на популярных российских ОС. На сегодняшний день платформа полностью совместима с Astra Linux CE 2.12, Astra Linux SE 1.6, Astra Linux SE 1.7, «Альт 8 СП», «Альт Сервер 9», «Альт Образование 9», а также с Debian 9, Debian 10 и CentOs 8.

Разработка Linux-версии TrueConf Server велась компанией TrueConf на протяжении нескольких лет, в течение которых был проведен большой объём работы по поддержке ведущих российских ОС и повышению общей производительности, для чего была обеспечена миграция ВКС-платформы на x64-битную архитектуру. Кроме того, было обновлено встроенное клиентское приложение TrueConf, которое получило совместимость с перечисленными ОС, а также с ROSA Linux, ОС Лотос, РЕД ОС, Fedora и другими.

Технологическая кооперация TrueConf с компаниями «Базальт СПО» и ГК Astra Linux позволила превратить платформу TrueConf Server в кросс-платформенное решение, которое заказчики смогут легко интегрировать в свою ИТ-инфраструктуру. С июля 2021 года обновления TrueConf Server для Linux получат приоритет №1, а разработка Windows-версии будет идти параллельно с основным продуктом.

Совместимость платформы TrueConf с ОС Astra Linux и «Альт» позволит компаниям отказаться от применения зарубежных технологий во внутреннем ИТ-контуре предприятия, а также от необходимости использования средств виртуализации в случаях, когда ИТ-инфраструктура построена на отечественных ОС.

Платформа TrueConf Server для ОС Linux ориентирована на внедрение в правительственные структуры и государственные учреждения, в том числе медицинские центры, вузы и школы, а также в компании с высокими требованиями к отказоустойчивости ВКС-систем и защите данных пользователей.

Развертывание TrueConf Server на ОС Linux в том числе позволит компаниям существенно снизить затраты на создание и обслуживание ИТ-инфраструктуры за счёт отсутствия необходимости приобретения лицензий на серверные ОС, а также лицензий клиентского доступа Microsoft CAL на пользователей и устройства в корпоративной сети.

TrueConf Server для Linux — российское программное решение «всё в одном», которое включает в себя платформу 4K-видеосвязи и корпоративный мессенджер. Решение оснащается всеми необходимыми инструментами для полноценного удаленного взаимодействия: пользователи могут общаться в чатах, запускать мгновенные конференции из адресной книги или видеовстречи по расписанию, делиться файлами, экранами, презентациями, записывать сеансы и запускать общедоступные вебинары с трансляцией на популярные медиасервисы. Система TrueConf может работать как по интернету, так и в закрытой сети, и позволяет подключить до 1000 абонентов к одной конференции.

TrueConf Server входит в Единый реестр отечественного ПО и в 2021 году был признан «Лучшим решением для организации удаленной работы в России» по итогам национальной премии «Цифровые вершины», проведенной при поддержке Минцифры РФ.

«Чтобы предоставить заказчикам кросс-платформенную ВКС-систему, не уступающую аналогичным зарубежным решениям, мы применили передовые мировые практики и запустили масштабное полугодовое тестирование TrueConf Server для Linux с привлечением ИТ-специалистов и пользователей ВКС-решений из России и других стран, — комментирует Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Сегодня наш флагманский продукт готов к развертыванию в качестве центрального элемента коммуникаций в любой организации с ИТ-инфраструктурой на базе ОС с ядром Linux».

«Сегодня тысячи организаций переводят свою цифровую инфраструктуру на российское программное обеспечение, — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — В первую очередь, это касается системы корпоративных коммуникаций: ПО, которое обеспечивает слаженную работу всего коллектива, должно быть технологически независимым не подвергаться санкционным рискам. Поэтому мы с коллегами из TrueConf создали готовый программный стек, который позволяет развернуть надежную и современную цифровую среду делового общения».

«Технологическая кооперация TrueConf с российскими компаниями-разработчиками, в частности, с ГК Astra Linux, позволила сделать ВКС-систему кроссплатформенным решением, которое легко интегрируется в ИТ-инфраструктуры на базе российских ОС», — рассказывает Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

Владимир Бахур

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