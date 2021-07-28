Smaregi (Япония) внедрила технологии Smart Engines для распознавания паспортов

Smaregi, провайдер IT-услуг для более 98 000 магазинов Японии, внедрила технологию безопасного распознавания паспортов российской компании Smart Engines. Автоматическое извлечение паспортных данных позволит значительно упростить процедуру возврата НДС по системе Tax Free для иностранных граждан в мобильных приложениях. Распознавание паспортов доступно для розничных компаний в Японии, использующих сервисы Smaregi для iPhone/iPad.

В мобильные приложения для автоматизации розничной торговли Smaregi и Plugram интегрировано высокотехнологичное решение компании Smart Engines для распознавания машиночитаемой зоны (MRZ) паспортно-визовых документов. Технология позволяет ускорить ввод данных клиента при заполнении декларации о возврате НДС иностранным гражданам в магазинах с Tax Free. Вместо того, чтобы заполнить декларацию вручную, продавцам достаточно показать паспорт клиента камере POS-терминала, iPad или iPhone. При распознавании документа приложение автоматически подставит необходимые данные в форму для оформления возврата налога, которая затем распечатывается.

Программные продукты компании Smart Engines не требуют от пользователей никаких специальных навыков работы. Высокое качество распознавания данных обеспечивается при различных условиях освещения и расположения документа перед камерой устройства. Процесс извлечения данных полностью автономен, так как изображения паспорта не передаются в сторонние сервисы.

«Модуль распознавания Smart Engines расширяет возможности наших мобильных приложений для автоматизации работы POS-терминалов по всей Японии. Оптимизация ввода данных паспорта повышает качество розничного обслуживания, поэтому наши клиенты могут быстрее и качественнее обслуживать своих покупателей. Такая опция в мобильном приложении особенно актуальна для путешественников, так как у них зачастую не хватает времени на шоппинг, особенно в магазинах с Tax Free в аэропортах. Мы рады, что туристы в Японии смогут экономить свое время при возврате НДС», – отмечает Хироси Ямамото, генеральный директор Smaregi.

«Мы гордимся тем, что наши японские партнеры, которые славятся своим перфекционизмом, выбрали для распознавания программное обеспечение от Smart Engines. Наша технология OCR поддерживает распознавание японских иероглифов, и компания готова предложить качественные решения по распознаванию документов для быстрорастущего рынка Японии», – комментирует к.т.н. Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.