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«Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в рамках реализации проекта «Умный город» модернизирует городскую библиотеку Кыштыма (Челябинская область). Здание получит автоматизированную архитектурную подсветку, которая адаптируется под уровень внешнего освещения.

В ходе модернизации здания будут установлены LED-светильники и датчики освещённости, что в совокупности позволит преобразить внешний вид библиотеки и минимизировать расходы на оплату электроэнергии. В составе «Росэлектроники» установку нового освещения будет выполнять Челябинский радиозавод «Полет» (входит в концерн «Вега»). Работы планируется завершить до конца III квартала 2021 г.

В настоящий момент в Кыштыме уже успешно применяется ряд решений «Росэлектроники» для «Умного города». В пилотном режиме действует автоматизированная интеллектуальная система разработки ЧРЗ «Полет», которая позволяет с помощью специального мобильного приложения подавать онлайн заявки на услуги ЖКХ. В городе применяются датчики, которые отслеживают заполнение мусорных баков и оповещают об их наполнении коммунальные службы. Также в Кыштыме функционируют автоматизированные комплексы фотовидеофиксации «Призма» производства концерна «Вега».

«На сегодняшний день Кыштым стал для нас площадкой, где мы можем демонстрировать заказчикам из других регионов, как в реальности работают технологии «Умного города», насколько наши решения экономят средства муниципального и регионального бюджетов, повышают комфорт городской среды и качество жизни горожан», – сказал генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

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