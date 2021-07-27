«Сименс» представила комплекс решений для цифровой трансформации авиакосмической отрасли

Siemens Digital Industries Software, подразделение компании «Сименс», продемонстрировало, как цифровые технологии помогают решать задачи авиакосмической отрасли. «Сименс» представила широкое портфолио передовых разработок, объединяющих физическую реальность с цифровым миром, а эксперты компании в рамках деловой программы выступили с докладами, посвященными цифровизации авиакосмического производства.

Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный менеджер Siemens Digital Industries Software в России, СНГ и Турции, в своем выступлении «Цифровизация: важнейшее преимущество современной авиакосмической программы», рассказал о ключевых тенденциях отрасли и обозначил ключевые ответы на стоящие перед нею вызовы: с ними помогут справиться всеобъемлющие цифровые двойники, персонализированные адаптируемые современные решения и гибкая открытая экосистема. Построить ее позволяет интегрированный портфель программных решений «Сименс» Xcelerator – о его широких возможностях также шла речь в докладе. Он обеспечивает создание комплексных цифровых двойников и демонстрирует гибкий, современный и адаптивный подход к созданию инновационной среды разработки, производства и поддержки эксплуатации изделий.

Сергей Мартынов, руководитель партнерского отдела «Сименс», выбрал для своего выступления тему «Технологии «Сименс» для цифровой трансформации поставщиков авиакосмической отрасли и организации электронного взаимодействия». Он рассказал о таких ключевых направлениях цифровизации поставщиков авиационной отрасли, как моделе-ориентированное предприятие, цифровая прослеживаемость, цифровой двойник и цифровое взаимодействие. Вовлекая все большее количество поставщиков и партнеров в процессы проектирования и производства авиационно-космической техники, производители смещают свой фокус на задачи системной интеграции и мультидисциплинарной оптимизации. В рамках этой модели производитель сфокусирован на общей архитектуре изделия и работе с требованиями, а большинство компонентов и систем производится поставщиками и партнерами, разделяющими ответственность. При этом меняются способы их взаимодействия, в том числе и при помощи цифровых сервисов.

На стендах «Сименс» можно было детально познакомиться с возможностями генеративного дизайна, разработки кабельных сетей, технологиями подготовки и управления производством дополненной промышленным AR и системой валидации собранных изделий, подготовкой эксплуатационной документации, создания изделий из композитных материалов, виртуальных испытаний, аддитивного производства. Для гостей также было организовано путешествие по виртуальному цеху производства самолетов Aeroworld: оно показывало широкое портфолио решений «Сименс» применяется в авиапроме на разных этапах – от проектирования до сборки и эксплуатационных испытаний.

«Сименс» - поставщик цифровых технологий, которые являются ключевыми для большинства разработчиков авиакосмической техники, и мы с большим удовольствием рассказываем о наших новинках российским заказчикам и делимся с ними нашим богатым опытом. МАКС - это отличная возможность представить проекты, которые мы реализовали за последние 2 года в аэрокосмической промышленности в России и не только. Авиасалон - это площадка, где можно провести очень интересные и открытые обсуждения о дальнейших путях развития российской аэрокосмическое промышленности и возможных путях, и новых формах сотрудничества, прежде всего, с российскими компаниями», - заявил Виктор Беспалов, генеральный менеджер Siemens Digital Industries Software в России, СНГ и Турции.