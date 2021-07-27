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SAS и Braincube помогут промышленным компаниям получить максимальную пользу от IIoT и ИИ

Braincube и SAS объявили о стратегическом партнерстве, объединив интеллектуальную платформу IIoT от Braincube с передовыми аналитическими приложениями SAS. Это позволит промышленным предприятиям быстрее и эффективнее принимать решения.

Доступ к большим объемам данных и их качественная обработка – важнейшие условия для эффективной цифровой трансформации 4.0 промышленных компаний.

Любой проект в области искусственного интеллекта или углубленной аналитики на производстве требует от 60 до 70% времени на сбор, очистку и структурирование данных, поступающих из нескольких источников промышленных данных ИТ / ОТ.

Внедрение платформы Smart IIoT в Braincube делает данные с конечных устройств доступными в реальном времени. Структурированные данные из облачных цифровых двойников готовы для создания и корректировки предиктивных моделей, которые предоставляют ценную информацию инженерам и операторам на производствах.

Объединение интеллектуальной платформы IIoT Braincube с SAS поможет производителям сократить путь от данных к ценности и постоянно совершенствовать свой производственный процесс благодаря бесшовной интеграции, мощным отчетам и возможностям ИИ.

Теперь промышленные компании могут приступить к разработке сценариев использования, основанных на ИИ. Например, у производителей строительных изделий очень сложный технологический процесс, включающий более чем 5000 параметров, которыми надо управлять в ходе процесса. На основе нового предложения от SAS и Braincube для данной отрасли было разработано множество вариантов использования, вот три из них: демократизированный доступ к данным с помощью специальных бизнес приложений и интерактивных панелей; улучшение операций за счет использования лучшей в своем классе платформы и передовых приложений; производительность, оптимизация энергопотребления и предиктивное обслуживание благодаря моделированию и искусственному интеллекту.

Углубленная аналитика в промышленной среде обеспечивает снижение затрат, повышение производительности и в результате качество продукта.

«Партнерство с SAS открывает перед Braincube ряд новых возможностей использования для удовлетворения потребностей промышленного сектора. Это позволит нашим заказчикам платформы IIoT стать эффективнее, создавать более качественный товар и получать больше прибыли», – объясняет Элен Ольфе-Гайяр (Hélène Olphe-Gaillard), операционный директор Braincube.

«Данные – это новая нефть, и главная наша задача – структурировать их как можно быстрее. Ключевая сила Braincube – сделать данные чистыми, структурированными и доступными для использования в бизнесе. Вместе с SAS Braincube сможет обеспечить промышленные компании технологиями ИИ и машинного обучения, сделав их легко применимыми для бизнес-кейсов», – говорит Михаил Княжев, директор департамента по развитию бизнеса SAS.

Владимир Бахур

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