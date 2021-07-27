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Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ

21 июля на Техпортале СМЭВ была опубликована новость о регистрации в тестовой среде СМЭВ вида сведений ФНС «Предоставление банками информации о суммах, выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)». Благодаря микросервисной архитектуре Платформы «СМЭВ-Интегратор» компания Кворум смогла в кратчайшие сроки провести разработку и тестирование Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам». Продукт предназначен для работы с указанным видом сведений и позволяет банкам выполнять обновленные требования Налогового кодекса РФ.

В соответствии с изменениями в ст. 214.2 Налогового кодекса РФ (внесены Федеральный законом № 102-ФЗ от 1 апреля 2020 года), банки обязаны представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода. Налог на доходы физического лица в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, действует с 2021 года. Соответственно, банки первый раз должны предоставить данные в налоговые органы до 01 февраля 2022 года за 2021 календарный год. Форма и формат передачи сведений в ФНС установлен Приказом Федеральной налоговой службы от 19 мая 2021 года №ЕД-7-11/497@. Передача данных должна осуществляться посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Адаптер «ФНС. Проценты по вкладам» обеспечивает взаимодействие банка и ФНС через СМЭВ для трех типов операций:

  • передача сведений о суммах выплаченных процентов по вкладам физических лиц;
  • корректировка ранее переданных сведений;
  • аннулирование ранее переданных сведений.

Адаптер «ФНС. Проценты по вкладам» реализован на Платформе «СМЭВ-Интегратор» и наследует все преимущества решения. Он поддерживает работу с наиболее распространенными СУБД (Oracle, MS SQL, PostgreSQL), обеспечивает передачу в ИС банка статусов обработки сообщений на стороне СМЭВ и участников межведомственного взаимодействия, может быть горизонтально масштабирован за счет многопоточной обработки сообщений с разделением на процессы обработки («входящие – исходящие») и стадии обработки («приём — отправка»).

Адаптер может быть интегрирован с ИС клиента посредством широкого набора интерфейсов, включая soap-запросы, очереди MQ, обращение к базе данных, файловый обмен и др. ПО поддерживает одновременную работу с несколькими программными интерфейсами. Решение в базовой версии обладает полным набором поддерживающих (утилитарных) функций: журналирование работы с внешними ИС и СМЭВ, логирование внутренних процессов, хранение получаемых сообщений, оповещение пользователей о системных событиях, автоматическая очистка логов и временных файлов и т.д.

Адаптер «ФНС. Проценты по вкладам» в составе Платформы СМЭВ-Интегратор входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9033.

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