Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно»

НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» завершили ряд технологических испытаний, в ходе которых была проведена сертификация операционных систем НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами ICL серии Saferay.

Компании провели тестирование на совместимость моноблоков линейки Saferay с системой управления виртуализацией Rosa Virtualization, а также операционными системами Rosa Enterprise Linux Desktop, Rosa Enterprise Linux Server, Rosa Enterprise Desktop и «Роса Кобальт».

За счет совместимости решений компании могут предлагать заказчикам высокопроизводительные моноблоки Saferay с установленными операционными системами «Роса» и платформой Rosa Virtualization.

Совместное решение НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» актуально для органов государственной власти, учреждений образования, здравоохранения, промышленных и торговых предприятий, которым требуются надежные высокотехнологичные продукты, способные стать достойными конкурентами иностранным аналогам.

Моноблоки «ICL Техно» обеспечивают высокую скорость обработки информации, сочетая в себе высокий уровень производительности и современный дизайн. Моноблоки разработаны для нужд как малого бизнеса, так и крупных промышленных предприятий. Линейка моноблоков Saferay предназначена для специалистов, работающих в узкопрофильных программах.

В линейке продуктов НТЦ ИТ «Роса» — настольные и серверные операционные системы с оригинальным эргономичным интерфейсом, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов.

Все операционные системы отвечают требованиям российского законодательства в области защиты информации, обладают поддержкой серверных аппаратных платформ и систем хранения и защищены от внешних угроз.

«Российский бизнес уже обладает значительным опытом в части миграции с зарубежных решений на отечественные продукты. В этот процесс включаются не только государственные организации, но и компании из других сфер экономики. В партнерстве с ведущими игроками мы готовы предложить рынку импортонезависимые решения в части программного и аппаратного обеспечения, отвечающие самым современным требованиям, в том числе информационной безопасности. Мы высоко ценим компетенции нашего нового партнера, и совместимость наших операционных систем с вычислительной техникой «ICL Техно» открывает новые возможности для развития наших продуктов и решения самых сложных задач заказчиков», – сказала Влада Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса».

«Моноблоки линейки Saferay с ОС «Роса» – это наше предложение на запрос заказчиков, готовых переходить на российские технологии. Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с НТЦ ИТ «Роса», ведь обе компании стремятся к общей цели — непрерывно расширять отечественный рынок ИТ», — отметила генеральный директор «ICL Техно» Евгений Степанов.