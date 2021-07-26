VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации

Российские разработчики программного обеспечения SPIRIT и ГК Astra Linux объявляют об успешном завершении тестирования совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition.

В результате проведенных испытаний установлено, что программные продукты двух отечественных разработчиков полностью совместимы и могут использоваться без ограничений для безопасных коммуникаций всех сотрудников любой государственной и коммерческой организации РФ, что официально подтверждено сертификатом № 5428/2021, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

«Технологическое партнерство наших компаний и совместное использование VideoMost и Astra Linux Special Edition — это быстрый и эффективный способ цифровизации рабочих мест. VideoMost (включает ВКС, мессенджер и инструменты для совместной работы), работающая на оборудовании под управлением Astra Linux Special Edition, обеспечивает защиту от утечек важной корпоративной информации и безопасность персональных данных сотрудников. Внедрение стеков российских разработок позволяет замещать оборудование и ПО зарубежных производителей и является драйвером цифровой трансформации на любом отечественном предприятии», – комментирует Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT и VideoMost.

«VideoMost, одна из самых востребованных отечественных систем унифицированных коммуникаций, теперь совместима с Astra Linux Special Edition. Наше технологическое партнерство открывает новые возможности для организации безопасной удаленной работы сотрудников, что особенно актуально для российских компаний в текущих реалиях», — отмечает Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

VideoMost — это продукт для унифицированных коммуникаций (продукт для видеоконференций интегрирован с корпоративным мессенджером), который обеспечивает совместимость с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов. Сервер VideoMost устанавливается в инфраструктуре организации и находится под полным контролем заказчика, что исключает риски несанкционированного доступа, которые неизбежно присутствуют при использовании небезопасного ПО от зарубежных вендоров. VideoMost позволяет проводить видеоконференции, совместно просматривать экран и приложения, обмениваться файлами, использовать чат, загружать файлы, проводить голосования и опросы, записывать видеоконференции и т.п.

Astra Linux Special Edition — сертифицированная операционная система специального назначения со встроенными верифицированными средствами защиты информации. Единственная в стране имеет полный набор сертификатов Минобороны, ФСТЭК и ФСБ России. Сертифицирована ФСТЭК России по 1-ому, максимальному, уровню доверия. Astra Linux Special Edition —это отказоустойчивая платформа, которая не требует применения наложенных СЗИ и оптимально подходит для ГИС, торговых площадок, компонентов критической информационной инфраструктуры, систем для обработки персональных данных и т.д. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки сведений любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну под грифом «особой важности» (СВТ классов “3А”, “2А” и “1А”).

Экосистема совместимых с ОС Astra Linux программных и аппаратных средств – одна из самых широких на отечественном рынке. Число технологических партнеров компании превышает 1300, из них порядка 300 —разработчики ПО, а 1000 — производители “железа”.