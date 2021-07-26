Ставропольский «Краевой центр информационных технологий» заключил соглашение с разработчиком «Р7-Офис»

«Краевой центр информационных технологий» Ставропольского Края объявил о начале сотрудничества с разработчиком российского офисного ПО «Р7-Офис». Использование данного решения сотрудниками центра позволило сделать работу учреждения полностью независимой от лицензионной политики зарубежных разработчиков, при этом сократив адаптационный период персонала до минимума, без потери функционала.

Переход на отечественное решение прошел в рамках процесса выполнения программы импортозамещения. Решение о переводе сотрудников принималось по итогам тестирования с участием одного из отделов учреждения.

«Выбирая новое ПО, нам нужно было найти баланс между сразу несколькими критериями. Нам нужны были программы, которые легко встали бы на любую ОС, читали бы файлы всех форматов, и при этом не потребовали бы курса переподготовки и не стоили бы нам целое состояние. «Р7-Офис» закрыл все эти потребности», – сказал начальник отдела информационного обеспечения ГКУ СК «Краевой центр информтехнологий» Алексей Писаренко.

«Мы разработали «Р7-Офис» как полноценный комплекс офисных решений, с которыми российские компании получают функционал и качество, знакомые по популярным иностранным решениям, становясь при этом независимыми от лицензионной политики и поддержки их разработчиков. Наши заказчики получают не просто комплект приложений, а полнофункциональный и совместимый со всеми популярными форматами файлов пакет офисного ПО, переход на который не требует больших денежных и ресурсных вложений, а период адаптации к нему минимален», – отметила генеральный директор НКТ Наталия Агафонова.

«Р7-Офис» – российский комплекс офисных программ, включающий редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Серверная версия обеспечивает многопользовательский доступ, совместное редактирование и рецензирование, имеет встроенный чат, систему контроля версий. В пакете также предусмотрена система управления проектами, платформа для создания корпоративной соцсети со встроенным мессенджером.