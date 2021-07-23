«Сберсервис» внедрил ИТ-систему ресурсного планирования Goodt Time

В «Сберсервисе» (входит в экосистему «Сбера») завершился проект по внедрению и адаптации системы управления учетом рабочего времени сотрудников Goodt Time ИТ-компании ABC Solutions (входит в группу «Ланит»). Система позволяет планировать загрузку сотрудников, формировать смены, способствует повышению эффективности работы персонала.

«Сберсервис» – сервисная компания федерального значения, которая занимается комплексным техническим обслуживанием информационно-телекоммуникационного оборудования, рабочих мест, офисной техники, серверов и телефонии. В штате компании – более 6 тыс. сотрудников. Они обеспечивают работу порядка 10 тыс. офисов по всей России. Руководству компании постоянно приходится решать целый ряд задач, связанных с расчетом и прогнозированием рабочего времени сотрудников. Для оптимизации процессов было принято решение внедрить современную ИТ-систему ресурсного планирования.

Проект внедрения системы Goodt Time в «Сберсервисе» стартовал в сентябре 2020 г. и завершился в марте 2021 г. В результате специалисты ABC Solutions решили сразу несколько ключевых задач, стоявших перед компанией. В частности, были разработаны методология прогнозирования нагрузки на персонал и методология ее расчета с учетом сроков выполнения заявок на техническое обслуживание, обеспечены возможности для ведения сложной иерархии навыков и их учета при формировании смен. Также в рамках проекта были выполнены доработки по ряду дополнительных требований, озвученных в процессе внедрения системы.

«Система позволяет рассчитывать прогнозы предстоящей нагрузки и автоматически формировать графики работы персонала с учетом их компетенций. Этот функционал очень важен для “Сберсервиса”, так как большая часть нашего персонала – разъездные инженеры. С помощью данного решения мы смогли автоматизировать задачу ресурсного планирования и повысить эффективность работы персонала», – сказал Игорь Дмитриев, начальник московского управления по сервису компании «Сберсервис».

Технологическое решение Goodt Time продемонстрировало свою результативность. Так, на этапе запуска проекта руководство «Сберсервиса» ориентировалось на рост коэффициента эффективности работы персонала, обозначив данный показатель в 2%. По итогам внедрения системы Goodt Time он составил 6%.

«Реализация проекта в “Сберсервисе” стала еще одним примером того, что WFM-системы эффективно применяются не только в розничных компаниях. Наши специалисты успешно внедряют такие проекты и на производственных предприятиях, и в сервисных компаниях с различной численностью», – отметил Максим Рябов, сооснователь и генеральный директор ABC Solutions.