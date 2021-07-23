«Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK»

ФСБ России согласовала техническое задание «Ростелекома» на разработку криптографического модуля «КриптоSDK». Он позволит упростить выполнение требований по информационной безопасности при внедрении идентификации и аутентификации через Единую биометрическую систему в бизнес-процессы банков. Решение разрабатывается в соответствии с жесткими требованиями регуляторов в области информационной безопасности. В качестве криптографического средства в модуле использовано сертифицированное отечественное решение «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2, разработанное компанией «КриптоПро».

Новый модуль позволит банкам проводить идентификацию и аутентификацию по биометрии в собственном приложении — без разрыва пользовательского пути и перенаправления клиента для идентификации в мобильное приложение «Биометрия». «КриптоSDK» — многофункциональное решение, которое также можно использовать при организации защищенных с помощью отечественных криптографических средств каналов связи для дистанционного банковского обслуживания или в иных сценариях, не связанных с биометрией.

При использовании модуля не потребуется проводить дальнейшую проверку корректности встраивания для приложений конечных заказчиков. Этот новый для отечественного рынка подход позволит значительно упростить использование отечественных криптографических средств.

«При работе с биометрией нам важно не только обеспечить высочайший уровень информационной безопасности, но также сделать решение удобным в использовании как для организаций, так и для конечных пользователей — граждан РФ. Новый криптографический модуль “КриптоSDK” соответствует строжайшим требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности. Он упрощает пользовательский путь для клиентов и снижает затраты на организацию защищенного канала связи для организаций. В дальнейшем “Ростелеком” проведет тематические исследования, после чего решение получит соответствующее заключение, а затем — согласование эксплуатационной документации с регулятором в области информационной безопасности», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Напомним, ранее «Ростелеком» начал тестирование модуля «КриптоSDK» с рядом банков и крупнейшими разработчиками автоматизированных банковских систем — Центром финансовых технологий (ЦФТ) и iDSystems. Согласование технического задания с регулятором стало следующим шагом на пути к созданию решения и выводу его в промышленную эксплуатацию.