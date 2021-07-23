Huawei открыла в России ЦОД на ARM-технологии

Huawei, поставщик интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области ИКТ, построила первый в России центр обработки данных (ЦОД) на базе ARM-технологии. Новая архитектура процессоров ARM, активно набирающая популярность в последние годы, является альтернативой архитектуре х86. Первый в своем роде ЦОД в России был построен силами департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei и открыт в московском офисе компании.

Главной целью построения дата-центра является предоставление заказчикам и партнёрам Huawei доступа к передовым серверам Taishan, которые построены на вычислительной архитектуре ARM. И это делает его уникальным: в мире насчитывается менее десятка центров обработки данных, которые работают на отличных от х86 архитектурах, и построение такого центра демонстрирует намерение компании развивать программные продукты в России. Новый ЦОД уже используется исследовательским институтом Huawei и научно-академическим сообществом России для оптимизации решений с открытым исходным кодом и суперкомпьютерных вычислений.

Никита Солодун, эксперт по интеллектуальным вычислительным системам Huawei в России, сказал: «Этот вычислительный кластер даст возможность нашим партнёрам и заказчикам протестировать свои программные продукты, присоединиться к построению новой открытой экосистемы А+К. Если до момента ввода в эксплуатацию этого ЦОДа мы были вынуждены тратить ресурсы на доставку оборудования и развертывание серверов на сайтах заказчика, то сейчас возможно предоставить как удалённый, так и локальный доступ к оборудованию практически без временных задержек».

ARM-процессоры традиционно занимают около 90% рынка мобильных и IoT-устройств и в последнее время приобретают все большую популярность в дата-центрах для решения задач общего назначения. Так, процессоры Huawei Kunpeng 920 потребляют меньше энергии и предоставляют больше вычислительной мощности, чем традиционные решения, что позволяет решать с их помощью задачи любого уровня сложности, возникающие в результате цифровой трансформации.

Лю Юй, директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России, сказал: «Уже сейчас можно сказать, что производительные ядра ARM хорошо зарекомендовали себя не только в задачах с многочисленными параллельными вычислениями, такими как большие данные, системы виртуализации, базы данных, системы хранения, но и других задачах. Проведенные тестирования показали, что по ряду сценариев ARM-серверы уже сегодня могут составить полноценную конкуренцию решениям на основе архитектуры x86».

В новом дата-центрe Huawei проводятся работы более чем с 20 партнерами и заказчиками компании в России. Huawei открыта к сотрудничеству и приглашает компании присоединиться к работе нового ARM-дата-центра.