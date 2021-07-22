В «Самараэнерго» развернута сеть SD-WAN на основе решений Cisco

ПАО «Самараэнерго» построила современную ИТ-платформу на основе решений Cisco. В рамках проекта впервые в энергетическом секторе на территории России была применена архитектура программно-определяемых сетей SD-WAN, которая помогла автоматизировать процесс развертывания сети и ее дальнейшей эксплуатации. Проект был реализован при поддержке компании «Открытые Технологии», премьер-партнера Cisco.

ПАО «Самараэнерго» – крупнейшая энергосбытовая компания Среднего Приволжья. Она снабжает электроэнергией тысячи предприятий химической, нефтехимической, металлургической, автомобильной, строительной и транспортной отраслей. По мере роста важности процессов цифровой трансформации для энергосбытового бизнеса «Самараэнерго» потребовалась современная ИТ-инфраструктура, которая помогла бы объединить различные офисы компании в единое информационное пространство, повысить гибкость и устойчивость бизнеса, а также автоматизировать процессы сетевого администрирования. В результате выбор был сделан в пользу ИТ-платформы на основе решения Cisco SD-WAN.

«Развернутая система объединила около 50 объектов в Самарской области, она помогает экономить на организации резервных каналов связи за счет использования сетей 3G и 4G. Этот фактор особенно важен в малых и средних населенных пунктах, где возможности выбора среди операторов фиксированного доступа зачастую ограничены. Также Cisco SD-WAN позволяет одновременно применять типовые настройки для большого парка оборудования, оптимизируя деятельность внутренних ИТ-служб. В конечном счете, увеличение пропускной способности и снижение издержек позволяют нам эффективнее использовать возможности ИТ-платформ. Отдельно отмечу, что специалисты «Открытых Технологий» вели работы по монтажу, пуско-наладке и запуску системы в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки и сложных технологических условий действующего предприятия. Их опыт и системный подход помог добиться оптимальных результатов», - отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам и информационным технологиям ПАО «Самараэнерго» Р.Л. Шуман.

«Решение Cisco SD-WAN предназначено для создания распределенных корпоративных сетей. Его внедрение позволит ПАО «Самараэнерго» ускорить процессы цифровой трансформации и оперативнее подключать новые филиалы, снизить сопутствующие затраты и оптимизировать расходы на каналы от операторов связи. Данное решение дает возможность настраивать оконечные устройства в удаленных филиалах нажатием кнопки в центральном офисе, - комментирует Денис Коденцев, ведущий архитектор по корпоративным решениям Cisco в России. – Еще одно ключевое преимущество Cisco SD-WAN – интегрированная защита от киберугроз. Высочайший уровень защищенности обеспечивается встроенными сегментацией, шифрованием, поддержкой логических топологий, сервисных точек, а также внешними средствами ИБ. В результате время обнаружения угроз в сети снижается в сотни раз, что минимизирует потенциальные убытки компаний от потерь данных и затраты на восстановление информации».

«Высокий уровень компетенций экспертов «Открытых Технологий» позволяет выполнять сложные и важные проекты в любых условиях – это еще раз подтвердила работа над развертыванием сети Cisco SD-WAN для ПАО «Самараэнерго». Мы решили поставленные задачи по оптимизации бизнеса заказчика и обеспечению безопасности каналов связи. В свою очередь, хотим поблагодарить ПАО «Самараэнерго» за доверие и возможность быть первыми в России, кто успешно завершил проект по развертыванию программно-определяемой сети в энергетическом секторе», - подчеркнул генеральный директор компании «Открытые Технологии» О.Ф. Гизатуллин.

SD-WAN – это новый подход к построению и управлению территориально распределёнными сетями, который предоставляет заказчику возможность управления инфраструктурой как сервисом (IaaS) через единую точку управления. Отсутствие необходимости ручного конфигурирования каждого устройства минимизирует процесс настройки всей топологии. Достаточно определить минимальный набор конфигурационных шаблонов, переменных настройки, и система произведет генерирование конечных конфигураций для всех задействованных устройств и их настройку. Такой подход позволяет принимать решения, оперируя сетью «сверху» - без необходимости тратить время на «нюансы». Это снижает операционные затраты в целом.