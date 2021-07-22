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У голосового помощника «Маруся» появятся новые социальные навыки

На платформе All Cups стартует регистрация на первый раунд ИТ-чемпионата Marusia Skill Lab по разработке социальных навыков для голосового помощника экосистемы VK — «Маруси». Принять участие могут даже новички: навыки можно как разрабатывать с нуля, так и создавать с помощью конструктора.

Чемпионат Marusia Skill Lab пройдет в формате тематических раундов, которые будут стартовать каждые два месяца. Разработчикам предложат создать для «Маруси» голосовые навыки, которые решают определенные социальные задачи — например, обучение детей или помощь людям с ограниченными возможностями.

Работы будут оценивать по четырем критериям: полезность, оригинальность, проработанность и масштабируемость. Участники могут предлагать сразу несколько навыков в рамках одного раунда и соревноваться в любом количестве раундов. В каждом раунде выберут три лучших навыка, создатели которых получат призы: за первое место – 100 000 рублей и умную колонку Капсула, за второе – 50 000 рублей и Капсулу Мини, за третье – Капсулу Мини и 50 000 бонусных рублей на облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions. Навыки всех участников чемпионата попадут в каталог Маруси, а навыки трех победителей также получат продвижение.

«Мы вышли на рынок с Марусей относительно недавно, а сегодня она важная часть экосистемы VK и живет не только в собственных iOS- и Android-приложениях, в двух умных колонках – Капсуле и Капсуле Мини, но и в приложениях Почты Mail.ru, ВКонтакте и браузере Atom. Мы постоянно развиваем нашего голосового помощника, делая его умнее, функциональнее и интереснее для пользователей. По итогам чемпионата Marusia Skill Lab мы рассчитываем пополнить каталог Маруси оригинальными скиллами в разных сферах», – прокомментировал Алексей Фивинцев, менеджер продукта в Mail.ru Group.

«Платформа All Cups универсальна и подходит для ИТ-соревнований любой направленности. Мы в Mail.ru Group развиваем направление чемпионатов уже много лет, накопили большой опыт в этой области и применили его при создании All Cups. Любая компания может провести на платформе свой ИТ-чемпионат – и получить готовые работающие решения», – отметил Дмитрий Санников, CTO образовательных проектов Mail.ru Group и руководитель платформы All cups.

Заявки на участие принимаются на сайте от индивидуальных разработчиков и команд, состоящих не более чем из трех человек.

Владимир Бахур

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