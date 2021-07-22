Synology запускает C2 Password

Synology объявила о выпуске C2 Password, решения для безопасного управления учетными данными и защиты личных данных.

Разработанное с учетом требований безопасности и конфиденциальности, шифрование с нулевым разглашением гарантирует, что только пользователи, прошедшие проверку подлинности, смогут получить доступ к конфиденциальным данным.

C2 Password — это не просто диспетчер паролей, он имеет встроенную поддержку безопасного хранения файлов, общего доступа и множество других функций, запуск которых планируется в будущем.

Бесплатный план для C2 Password доступен уже сегодня.