G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, усилил европейский и североамериканский сегмент сети доставки контента. Для этого компания запустила новые точки присутствия CDN в столице Румынии Бухаресте и экономическом центре Канады Торонто. По данным независимой аналитической системы Citrix, скорость отклика CDN в новых локациях находится в пределах 7-30 мс.

Компания развивает инфраструктуру своей сети доставки контента в Европе. Провайдер открыл новую ноду CDN в Бухаресте. С её помощью пользователи могут доставлять контент до 14 млн интернет-пользователей Румынии с рекордной скоростью — среднее время отклика составляет 7 мс. Европа остаётся одним из наиболее приоритетных для G-Core Labs регионов: в скором времени компания намерена нарастить сетевые мощности в Великобритании, Германии, Бельгии, Швеции и Сербии.

Ещё одну точку присутствия CDN провайдер запустил в Канаде. «В 2021 г. мы запланировали развитие нашей инфраструктуры на североамериканском континенте и теперь открыли новую точку присутствия в Торонто. Мы уделяем особое внимание Канаде, так как из 37 млн жителей здесь регулярно выходят во всемирную сеть более 35 млн человек, то есть 94% населения. В стране активно развивается рынок медиа и развлечений, люди покупают в онлайн-магазинах и обучаются в удалённом формате — и в каждом из этих случаев важна быстрая сеть доставки контента, позволяющая за доли секунды передавать мощные видеопотоки с любимыми фильмами, играми или трансляциями совещаний и лекций, а также ускорять работу интернет-магазинов», — отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Сеть доставки контента G-Core Labs поддерживает все необходимые протоколы, включая HTTP/2, SSL и IPv6, а также обеспечивает возможности гибких настроек системы, в том числе предоставляется доступ через API, предусмотрены опции предзагрузки «тяжёлого» контента, полной или выборочной очистки кеша, настройки и управления временем хранения кеша, его отдачей, наследованием параметров кеширования, игнорирования параметров запроса и cookies.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на пяти континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Она включает более 100 точек присутствия, расположенных более чем в 90 городах по всему миру, свыше 6 тыс. партнёров по пирингу, а суммарная ёмкость сети превышает 50 Тбит/с.

В III и IV квартале 2021 г. G-Core Labs продолжит активно наращивать серверные мощности своей CDN. В ближайших планах провайдера запуск локации в Йемене, Узбекистане, Ираке, Иордании, Египте и улучшение производительности в странах Латинской Америки.