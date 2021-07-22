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«Билайн» обучил нейросеть оптимизировать движение маршрутных автобусов

«Билайн» разработал алгоритм, который позволяет считать количество пассажиров в общественном транспорте и предлагает варианты оптимизации движения автобусов на маршруте для минимизации больших скоплений людей на остановках. Кроме того, алгоритм способен анализировать, сколько людей оплатили проезд, а сколько — нет. В настоящий момент запущено несколько пилотных проектов в ряде регионов России.

Разработанное решение интегрируется с системой видеонаблюдения и валидаторов в салоне автобуса. Оно обрабатывает информацию в режиме онлайн, что позволяет достаточно оперативно принять решение о перераспределении транспорта на маршруте, экономить до 20% топлива, а также замедлить износ и амортизацию транспорта на 10%. Система способна объединять в один поток видео с трех камер, «замазывать» препятствия, чтобы неправильная установка камеры не мешала анализу видеопотока. Также нейросеть понимает, где находится человек, а где — атрибут салона автобуса.

«Создаваемые нами решения уже помогают распознавать агрессивное поведение граждан на улице, контролировать безопасность в образовательных учреждениях или рабочий процесс на сложном производстве и так далее. Современные технологии, в том числе искусственный интеллект, позволяют существенно упросить и ускорить многие процессы. Оптимизация движения общественного транспорта — крайне важная задача, в которой мы видим большой потенциал и будем расширять функционал нашего решения для наиболее эффективной работы транспортных, пассажирских и логистических компаний», — сказал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн» Джордж Хелд.

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