Amadeus интегрировала IBM Digital Health Pass в свою цифровую систему проверки здоровья пассажиров

IBM и Amadeus объявили о сотрудничестве, целью которого является решение одной из основных проблем, стоящих сегодня перед транспортными компаниями: проверка и валидация медицинских документов в части COVID-19 у путешественников на всех контрольно-пропускных пунктах, где это необходимо.

В рамках проекта осуществлена интеграция пропуска IBM Digital Health Pass в решение Amadeus для цифровой проверки статуса здоровья – Traveler ID for Safe Travel. Это позволяет авиакомпаниям использовать данные цифровых пропусков по COVID-19 в действующей системе бронирования и резервирования, предоставляя пассажирам возможность сканировать или загружать документы для подтверждения статуса своего здоровья.

При прохождении пассажирами онлайн-регистрации технология Traveler ID for Safe Travel проверяет требования для данной конкретной поездки в соответствии с правилами страны назначения. Затем пассажирам предлагается создать защищенное цифровое удостоверение COVID-19 путем сканирования бумажных документов или загрузки цифровой версии с мобильного или настольного компьютера.

На следующем этапе эти удостоверения проверяются с помощью IBM Digital Health Pass, который использует сочетание технологий шифрования и блокчейна для проверки подлинности медицинских документов COVID-19 в глобальной экосистеме лабораторий, центров вакцинации и медицинских учреждений.

Авиакомпании в данной схеме получают простой статус, подтверждающий готовность пассажира к полету. В то же время этот подход безопасен и обеспечивает конфиденциальность данных пассажиров, поскольку подтверждается только соответствие требованиям для въезда в страну; ни авиакомпания, ни IBM, ни Amadeus не хранят никакой персональной информации относительно здоровья пассажира.

«Несмотря на то, что страны начали постепенно открывать границы для приема гостей, требования по въезду могут сильно отличаться в зависимости от региона. Необходимость проверки документов по COVID-19 приводит к значительным задержкам в пути как для авиакомпаний и других поставщиков туристических услуг, так и для путешественников, – сказал Грег Лэнд (Greg Land), Travel and Transportation Industry Lead, IBM. – Интеграция IBM Digital Health Pass в систему Amadeus Traveler ID for Safe Travel призвана предоставить авиакомпаниям открытые технологии, которые они могут встроить в существующие цифровые решения. Это может помочь перевозчикам безопасно выполнять требования по пересечению границы, обеспечивая при этом более качественное обслуживание пассажиров».

«Интеграция с IBM – это переломный этап для Traveler ID for Safe Travel. Сочетание возможностей IBM Digital Health Pass с нашей технологией означает, что медицинские документы по COVID-19 могут быть оцифрованы, прочитаны, проверены и подтверждены. Это позволяет избежать обременительных и длительных проверок во время путешествия, а также дает дополнительную уверенность авиакомпаниям и их пассажирам, – отметил Кристиан Варнек (Christian Warneck), вице-президент глобальной программы Safe Travel Ecosystem компании Amadeus. – Это еще одна веха в сотрудничестве, которое мы развиваем через нашу экосистему безопасных путешествий. Действуя в тесном партнерстве с нашими клиентами и партнерами, такими как IBM, мы можем предоставить решения, необходимые поставщикам туристических услуг и путешественникам для обеспечения беспрепятственных поездок».

В ближайшее время будет объявлено о новых пользователях Traveler ID, который успешно применяется в работе ряда авиакомпаний. Возможности цифровой идентификации и проверки здоровья Traveler ID актуальны не только для авиаперевозчиков, но и для других групп клиентов, включая отели и аэропорты.