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«Верный» перешел на новую программу лояльности на базе системы Loymax

Федеральная торговая сеть «Верный» выбрала комплексную платформу для автоматизации маркетинга Loymax. В рамках внедрения был организован бесшовный переход на новое программное обеспечение и внедрена новая функциональность. В системе появились электронные чеки, персональные скидки на товары и система быстрых платежей.

Переход на новую программу лояльности получился незаметным для покупателей. Участникам не нужно было совершать дополнительных действий и регистраций, а все данные из прошлой системы по начислениям и списаниям бонусов были аккуратно перенесены в новую. Подключение модуля Loymax Loyalty предоставило партнеру доступ к недоступным ранее, но востребованным среди покупателей возможностям: использованию счетчиков, любимых товаров, мультисчета, электронных фишек, статусов, реферальной системы и многого другого. Покупатели уже стали чаще пользоваться спецпредложениями, участвовать в акциях и игровых механиках. С модулем Loymax BI «Верный» может проводить бизнес-анализ информации о клиентах и продажах по статистическим показателям и с использованием разных типов сегментаций. «Мы довольны, что у наших покупателей появились новые возможности в рамках программы лояльности, а мы можем анализировать, насколько эффективными оказываются наши маркетинговые активности», — отметил Денис Вечканов, заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу торговой сети «Верный».

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