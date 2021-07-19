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«Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay

Сбербанк реализовал поддержку экспресс-оплаты в транспорте — Express Transit — в метро Казани. Специально для этого были модернизированы все турникеты метрополитена, поддерживающие оплату проезда бесконтактными банковскими картами.

Теперь владельцы iPhone могут оплачивать проезд, используя Apple Pay, просто приложив смартфон к турникету: подтверждать оплату отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем не нужно. Оплата проходит мгновенно, даже при низком заряде аккумулятора (1–3%). В результате пользователь тратит меньше времени на оплату проезда — и пропускная способность турникетов увеличивается. В будущем данная технология появится и в других городах.

«Сбербанк активно внедряет новые технологии в модернизацию оплаты проезда в общественном транспорте в российских городах. Для нас это одно из приоритетных направлений. «Сбер» подключил к эквайрингу более 70 тыс. транспортных средств более чем в 140 городах. Оплата проезда с помощью Apple Pay и режима экспресс-оплаты значительно ускорит процесс и сделает его удобнее для горожан. Мы планируем тиражировать эту опцию на все свои проекты», — сказал Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.

Оплатить проезд таким образом можно любой картой, привязанной к Apple Pay, в том числе «Сберкартой». Карта оформляется за несколько секунд в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Выбрать карту для экспресс-оплаты проезда в транспорте можно в настройках iPhone: Wallet и Apple Pay – «Транспортная экспресс-карта».

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