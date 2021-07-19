CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman

В целях развития технологического сотрудничества компании «Ред софт» и Yadro провели тестирование продуктов и подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman S220 и S320. Результат отражен в двусторонних сертификатах.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Vegman S220 и S320 – высокоплотные российские масштабируемые серверы корпоративного контента, предназначенные для работы с большими и быстрорастущими наборами данных благодаря объёмной подсистеме хранения, быстрым сетевым подключениям и поддержке современных ускорителей для интеллектуальной обработки данных. Выпуск серверов Vegman S220 и S320 осуществляется на собственной производственной площадке Yadro в Московской области, оба продукта зарегистрированы в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

Российские производители электроники получат до 20 миллиардов на каждый проект импортозамещения

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов

Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Галактические нити вращаются – это знание меняет представления ученых о космосе

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике
Показать еще