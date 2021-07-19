МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи

«Мой офис» и Astra Linux объявили о запуске комплексного решения для госзаказчиков – отечественные операционная система и офисный пакет в одном комплекте. Начиная с 19 июля 2021 года при одновременной покупке годовых лицензий на «Мой офис стандартный» и Astra Linux Common Edition покупателям будет предоставлена 20% скидка. Такие же условия в качестве дополнительного предложения от «Академии Айти» распространяются и на приобретение пользовательских курсов «Пакет офисных приложений «Мой офис» в профессиональной деятельности» и «Astra Linux для пользователей».

Предложение адресовано государственным структурам, которые осуществляют переход на импортонезависимое программное обеспечение, а также испытывают потребность в обучении пользователей навыкам работы с ним. Приобретение комплексного решения, состоящего из отечественной операционной системы и отечественного офисного приложения, способствует оптимизации бюджетных расходов на создание рабочих мест, упрощает переподготовку кадров и содействует ускорению процессов цифровой трансформации в организациях.

Снижение стоимости достигается за счет предоставления скидки к рекомендованной розничной цене каждого программного продукта из комплекта. Купить продукты «Мой офис» и Astra Linux со скидкой 20% можно у любого из партнеров обеих компаний.

Бандл «Мой офис» и Astra Linux — первое решение от двух российских разработчиков, которое позволяет не только сэкономить на покупке лицензий ПО, но и предполагает в качестве дополнительной опции для заказчика специальные условия на обучение сотрудников. Учебный центр предоставляет 20% скидку при приобретении пользовательских курсов «Пакет офисных приложений Мой офис» в профессиональной деятельности» и «Astra Linux для пользователей».

«Российский ИТ-рынок выгодно отличает стремление отечественных компаний к объединению усилий для решения комплексной государственной задачи формирования цифрового суверенитета. Именно софтверные компании первыми ощутили преимущества коллаборативного подхода, который позволяет эффективнее достигать поставленных стратегических целей. Наше соглашение с МойОфис, а также Академией АйТи не только поможет нашим пользователям эффективнее экономить бюджетные средства, но и откроет доступ для еще большей аудитории пользователей к передовым отечественным разработкам», — заявил Александр Гутин, директор по маркетингу ГК Astra Linux.

«В мировой практике партнерство компаний приводит к формированию технологических альянсов и, в конечном счете, к ограничению конкуренции. Российский подход в корне отличается, поскольку отечественные ИТ-компании не ставят перед собой цель по замыканию рынка внутри собственных экосистем. Напротив, разработчики стремятся предлагать пользователям широкий выбор импортонезависимых продуктов и прилагают все усилия, чтобы сделать их доступнее. Наше трехстороннее партнерство с Astra Linux и Академией АйТи позволит эффективнее проводить процессы цифровизации в государственном секторе и крупном российском бизнесе и ускорит реализацию национальных проектов», — заявил Тимур Бигулов, руководитель отдела партнерских продаж «Мой офис».

«Переход на отечественное программное обеспечение в любых масштабах, от отдельной организации до проектов федерального уровня, непосредственно связан с необходимостью развития цифровых компетенций кадров. Поэтому в Академии АйТи отдельный фокус направлен на образовательные программы по импортозамещающим продуктам и продвижение инициатив российских вендоров. Участие учебного центра в партнерском проекте с Мой Офис и Astra Linux и предоставление льготных цен на обучение — наш вклад в поддержку организаций, внедряющих изменения в стек используемых технологий и испытывающих потребности в повышении квалификации персонала», — отметил Игорь Морозов, к.э.н, ректор «Академии Айти».