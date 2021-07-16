TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего

TrueConf провела презентацию TrueConf 8 – нового пользовательского приложения со встроенным мессенджером и функциями ВКС, которое полностью совместимо с российским ПК Гравитон на базе процессора Baikal-M и OC Astra Linux. Представленное ВКС-приложение призвано стать типовым отечественным решением для безопасной видеосвязи и корпоративного общения на рабочих местах сотрудников госкомпаний и госслужащих по всей стране.

Компания TrueConf на совместном стенде с Astra Linux и 3LOGIC GROUP представила TrueConf 8 — российское приложение для удаленной работы и полноценного корпоративного общения, совмещающее в себе популярные функции мессенджеров и возможности ВКС.

TrueConf 8 развернули на отечественном ПК Гравитон с российским ARM-процессором Baikal-M и OC Astra Linux «Новороссийск» – это позволило представить полностью отечественный продукт, созданный для импортозамещения зарубежных ПК, операционных систем и ВКС-решений на рабочих местах госслужащих по всей стране.

Совместимость TrueConf 8 с российскими программными и аппаратными платформами позволит государственным компаниям обеспечить сотрудников безопасными продуктами для совместной работы и общения в соответствии с нормами информационной безопасности. Такой подход исключит риски недоступности службы ВКС и уязвимости, которые возникают при использовании зарубежных процессоров, ОС и прикладного ПО, а также защитит персональные данные от доступа третьих лиц и передачи на сторонние ресурсы.

Решение получило современный новый дизайн, корпоративные чаты, поддержку конференций до 1000 пользователей и возможность совместной работы над документами, а также технологии AI для умного размытия фона и улучшения качества звука. Приложение поддерживает расширенное управление раскладками, аудио и видеоустройствами участников, запуск мгновенных конференций и планирование видеовстреч по расписанию с возможностью автоматического приглашения нужных сотрудников.

Технологическая кооперация компаний TrueConf, Astra Linux, «Байкал Электроникс» и 3LOGIC GROUP позволила адаптировать TrueConf 8 для работы с процессором Baikal-M и OC Astra Linux и представить первое полностью отечественное ВКС-решение со встроенным корпоративным мессенджером. Приложение TrueConf 8 предназначено для работы с российской ВКС-системой TrueConf Server и на данный момент находится на стадии бета-тестирования в России и за рубежом.

«Пандемия заставила весь мир пересмотреть привычный режим работы, а видеоконференцсвязь стала неизменным атрибутом эффективной коммуникации и в частных, и в государственных организациях. Готовность к цифровой трансформации и способность максимально быстро внедрять в повседневные рабочие процессы новые технологии — это ответ рынка на вызовы новой реальности. ПК Гравитон под управлением ОС Astra Linux со встроенной ВКС TrueConf — оптимальное решение для заказчиков, которым важно обеспечить безопасность персональных данных и также исключить риски и уязвимости, связанные с использованием зарубежных ИТ-продуктов. Совместная разработка комплексных решений в кооперации с российскими производителями оборудования и ПО — это одно из приоритетных направлений деятельности ГК Astra Linux, и мы активно развиваем технологическое партнерство с отечественными разработчиками», — отмечает Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.

«Многие государственные и коммерческие организации в последнее время «обожглись» на раздельных закупках оборудования и программного обеспечения, — комментирует Максим Балабанов, коммерческий директор Научно-технического центра 3LOGIC GROUP. — В этой связи сегодня приоритетно рассматривается приобретение программно-аппаратных комплексов «под ключ»: оборудование с предустановленными операционными системами и прикладным ПО. В эпоху пандемии многие компании перешли на дистанционный формат работы, где не обойтись без систем видеоконференцсвязи».