Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займуттся внедрением цифровых технологий управления производством электроники

Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС, контрактный производитель электроники в составе ГК «Макро групп», договорились о сотрудничестве в сфере подготовки и управления производством электроники на основе технологии Opcenter Execution Electronics (ранее — Camstar Electronics Suite и Valor).

На первом этапе взаимодействия МАКРО ЕМС внедрила Valor Process Preparation для технологической подготовки производства. Это решение позволяет существенно сократить сроки обработки исходных данных от заказчика и передачи заказов в производство, обеспечивает постановку новых изделий на производство с первой попытки и минимизирует простой оборудования SMT-линий при переналадке.

Valor Process Preparation создает цифровой двойник изделия на основе исходных конструкторских данных, а также цифровой двойник технологических процессов производства изделия, включая монтаж, оплавление, тестирование и др., что позволяет выявить потенциальные ошибки и проблемы изготовления еще на этапе подготовки. Источником данных для Valor Process Preparation могут служить CAD-файлы: ODB++, Gerber, P-CAD, Altium-Designer, Cadence Allegro и другие, а также BOM и PNP.

Для проверки проекта в системе предусмотрено множество инструментов: проверки спецификации, проверки корпусов с использованием библиотеки Valor Parts Library (более чем 30 млн. наименований, данные постоянно актуализируются), анализ собираемости - DFA, анализ тестируемости - DFT, виртуальный монтаж компонентов на линии (Virtual Sticky Tape), проектирование шаблонов и многое другое. Создание отчетов по всем видам проверок позволяет упростить взаимодействие с заказчиками по найденным несоответствиям в исходных данных.

Одна из ключевых функций Valor Process Preparation – создание управляющих программ на все типы оборудования различных производителей. Разработка ведется в рамках единого интерфейса и на основе единой библиотеки корпусов компонентов с актуальными данными. Это существенно повышает скорость подготовки производства. Кроме этого, Valor Process Preparation позволяет с лёгкостью переносить программы с оборудованием одного производителя на оборудование другого, что существенно облегчает процесс запуска новых заказов и переналадки повторных заказов.

«К сожалению, далеко не все заказчики следуют правилам разработки печатных плат, – говорит Александр Катаев, директор по автоматизации «Макро групп». – Это ведёт к увеличению сроков проработки документации инженерами и технологами, становится причиной возникновения ошибок в процессе сборки, что требует дополнительных технологических операций. В конечном итоге все это увеличивает себестоимость изделий и сроки их производства. От того, насколько правильно спроектирована печатная плата, напрямую зависит уровень сдачи продукции с первого предъявления, что, в свою очередь, влияет на количество мелкого внутрицехового ремонта. Valor Process Preparation позволяет этого избежать – решение значительно упрощает и ускоряет DFx анализ, проверку спецификаций, подготовку трафаретов, программирование оборудования и подготовку сборочной документации. В частности, процесс написания программ для машин уменьшается в два-три раза.Valor Process Preparation объединяет все производственные и инженерные процессы в единую централизованную базу данных и обеспечивает контроль внесённых изменений и версионность документации на изделие».

«Valor Process Preparation – уникальный инструмент для подготовки производства, который быстро внедряется и окупается в кратчайшие сроки. Это крайне важно для контрактного производства электроники, где работа ведется в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности, – отмечает Дмитрий Собянин, руководитель отраслевой группы Siemens Digital Industries Software. – Клиенты «Сименс», внедрившие это решение, отмечают существенное ускорение подготовки производства и снижение простоя оборудования, что в конечном счете позволяет им опережать конкурентов. Более того, внедрение Valor Process Preparation – идеальный первый шаг к внедрению полнофункциональной MES-системы, поскольку оно обеспечивает подготовку корректных данных для управления производством. Мы верим, что внедрение Valor Process Preparation позволит «Макро групп» закрепить лидирующие позиции на российском рынке с точки зрения скорости работы, качества и стоимости исполнения заказов, а также успешно конкурировать с контрактными производителями электроники в Европе».