Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition

ГК Astra Linux, отечественный разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и бренд Prestigio, производитель и поставщик потребительской электроники и решений для бизнеса и образования на международном рынке, сообщили, что новая линейка кроссплатформенных интерактивныx панелей Prestigio Multiboard Light успешно прошла все необходимые испытания на совместимость с ОС специального назначения Astra Linux Special Edition.

Решения Prestigio Multiboard Light оптимально подходят для интерактивного и удаленного обучения и могут стать основой для создания «умных» классов или переговорных комнат, так как в них реализован набор базовых функций для презентаций, конференций, совместной работы и беспроводного обмена данными. Панели оснащены сенсорными UHD 4К-экранами с диагоналями 65 и 75 дюймов, которые поддерживают до 20 точек касания, и множеством различных портов, включая USB Type-C на передней панели. По умолчанию установлены приложения для письма, зеркалирования экрана, дистанционного управления интерактивной панелью и др. — есть все, что нужно для комфортной учебы и работы. Кроме того, антивандальный металлический корпус с закаленным стеклом защищает панели от внешних воздействий, а возможность блокировки экрана обеспечивает сохранность данных.

Для проверки работоспособности устройств под управлением ОС Astra Linux использовался ПК-модуль PMB528K001, совместимый с моделями PMBO00L654, PMBO00L654_CIS, PMBO00L754 и PMB000L754_CIS. Специалисты Prestigio Solutions, проводившие испытания, инсталлировали на ПК ОС Astra Linux Special Edition, в том числе с установленным кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень № 20200722SE16» (Update 6) и провели комплекс исследований. В частности, эксперты проверили поддержку операционной системой встроенных сетевых адаптеров, USB, интегрированных видео- и аудиоадаптеров, работоспособность сенсорного экрана, стилуса и пр. Результаты тестов подтвердили, что программно-аппаратный стек работает корректно и подходит для применения в сфере образования, а также использования в государственных и частных организациях, и линейка Prestigio Multiboard Light получила официальный сертификат 5267/2021 в рамках программы технологического партнерства ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

«Мы все понимаем, что качественное обучение школьников и студентов — это залог нашего успеха в будущем, поэтому ГК Astra Linux всегда активно поддерживает проекты, связанные с образованием, и предоставляет свои продукты вузам, школам и т.д. Обеспечение непрерывности образовательного процесса — одна из самых приоритетных задач, и сертификация нового решения стала важным шагом на пути ее реализации», — сказал Роман Борисов, заместитель коммерческого директора по работе с образовательными организациями ГК Astra Linux.

«Prestigio Multiboard за последние годы удалось стать основополагающим элементом организации интерактивного цифрового образования и бизнес-процессов. Это универсальное решение, поддерживающее самые инновационные формы и способы совместной работы, уже органично вписалось в тысячи образовательных организаций, а также частных и государственных компаний. Мы считаем, что объединение усилий Prestigio и Astra Linux может способствовать развитию системы образования и бизнеса в целом», — отметил руководитель направления Prestigio Solutions в регионах EMEA Александр Мартыненко.