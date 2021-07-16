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Интеграция Внедрения
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Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1

МЭДО в формате 2.7.1 запущен в Администрации Главы Республики Коми. Таким образом правительство региона своевременно выполнило приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной службы охраны Российской Федерации от 4 декабря 2020 года № 667/233, согласно которому требуется осуществить переход на новый формат с 1 июня 2021 года.

Формат МЭДО 2.7.1 предполагает передачу заверенных электронной подписью документов с соответствующим штампом в специальном транспортном контейнере. Кроме того, определенный набор требований предъявляется к структуре данных. Чтобы обеспечить поддержку нового формата, команда СЭД Тезис провела доработку самой системы и интеграционного шлюза.

Важно отметить, что госорганы Республики Коми переходят на новый формат постепенно. У заказчика появилась возможность отправлять и получать документы в формате МЭДО 2.7.1, однако она есть не у всех его контрагентов. Поэтому в СЭД Тезис дополнительно к новому формату сохранена поддержка предыдущих версий: 2.7, 2.5, 2.2.

Помимо интеграции СЭД Тезис с системой МЭДО проект внедрения системы в органах власти Республики Коми предполагал автоматизацию работы с документами и поручениями, интеграцию с ФИАС, обработку обращений граждан, подготовку отчетности. Масштаб внедрения — 190 государственных учреждений.

Поддержка МЭДО в формате 2.7.1 добавлена в СЭД Тезис и доступна государственным органам на старте проекта, при внедрении не нужно тратить время на модификацию системы.

Владимир Бахур

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