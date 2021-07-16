«АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей

«АТБ Электроника» разработала первую в России линейку ОЕМ-оборудования интернета вещей (IoT). Компания работает на российском рынке промышленного производства электроники более 16 лет. В 2015 году в АТБ открыт R&D центр, основными направлениями НИОКР, которого стали: интернет вещей (IoT) и одноплатные компьютеры на базе российских и зарубежных процессоров.

«В основу линейки IOT-оборудования заложена идея универсальных устройств с широким функционалом. Базовое решение — контроллеры и модемы, которые применяются с различными сенсорами. По требованию заказчика предусмотрена доработка оборудования, которая зависит от требований конечного пользователя: могут быть изменены разные показатели: от степени защиты IP, Ex до используемого протокола связи. Для решения на LoRa в линейке присутствует базовая станция. Все устройства могут интегрироваться в основные сервисы сбора данных верхнего уровня», — говорит заместитель руководителя R&D центра, начальник группы разработки IoT Олег Новиков.

Для удобства клиентов компания «АТБ Электроника» выпустила ОЕМ каталог, в котором собраны устройства в базовой комплектации с указанием возможных дополнительных опций.

«Наши заказчики выбирают подходящую для своего решения номенклатуру, опции, согласуют сроки доработки в R&D центре компании. Решают, под какой торговой маркой получат оборудование: это может быть торговая марка заказчика, либо «АТБ Электроника». Дальше мы выполняем согласованный заказ. К нам можно приехать и проинспектировать производственный цикл, мы находимся в Москве, на ВДНХ» — отмечает директор по развитию «АТБ Электроника» Владимир Кузьмин.

ОЕМ оборудование «АТБ» включает линейку мини-компьютеров на базе процессоров Intel Atom, Байкал BEM1000 и Эльбрус-8С; IOT-оборудование, в том числе устройства для сбора и передачи данных, беспроводные датчики (температуры, влажности, положения, газа, открытия, вибрации и освещенности, давления) и базовые станции. Устройства поддерживают все существующие стандарты IoT: NB-IoT, LoRa, GSM, XNB, SigFox, Wi-Fi, Bluetooth.

«Теперь заказчику не нужно ехать в Китай, искать поставщика, тестировать множество китайского «железа», проводить аудит производства поставщика. Не нужно рисковать партиями, которые контейнерами приходят из Китая, и, в случае некачественной партии, терять время на бесконечные споры с иностранными продавцами. Теперь в России, в Москве можно приехать, все посмотреть, обсудить, протестировать, согласовать кастомизацию. Инспектировать в процессе. Это очень ценно сейчас, когда есть ограничения перемещения и происходят задержки на таможне», — отмечает исполнительный директор «АТБ Электроника» Роман Дементьев.

Сотрудничество по ОЕМ-модели существенно сокращает цикл разработки продукта. Создание собственного оборудования с нуля занимает несколько лет: около года на разработку, полгода на создание первых образцов и тестирование, около полугода на закупку комплектующих и запуск серии. Доработка IoT-линейки на базе уже имеющихся образцов занимает от двух месяцев, также существенно сокращаются сроки подготовки сопутствующей документации для дальнейшей сертификации.

Оборудование может быть адаптировано для любых отраслей, например, металлургии, с защитой от высоких температур, ЖКХ, где важны антивандальная защита и размещение на DIN-рейке. Изделия могут быть произведены в различных форм-факторах, датчик с сенсором в едином корпусе, выносной сенсор на проводе, сенсор, передающий данные на модем по радиоканалу.