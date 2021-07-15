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Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения

Sitronics KT, дочерняя компания Sitronics Group, продемонстрировала работу тренажера для обучения операторов морских автономных судов на встрече с представителями Северного Арктического Федерального Университета имени М. В. Ломоносова (САФУ). Разработки компании в области моделирования безэкипажного судовождения могут быть использованы в создаваемом на базе ВУЗа Арктическом научно-технологическом IT-парке Digital Arctiс.

В рамках соглашения между АФК «Система» и Северным Арктическим федеральным университетом имени М. В. Ломоносова одним из направлений сотрудничества является взаимодействие в области информационных технологий и реализации проекта Digital Arctic.

Взаимодействие с ВУЗом по этому направлению осуществляет Sitronics Group, входящая в Группу АФК «Система». Приоритетные сферы сотрудничества — подготовка квалифицированных кадров по направлениям цифровой экономики, разработка и реализация новых образовательных программ, в том числе по обучению операторов автономных судов, внедрение тренажерных комплексов на площадках университета.

В основе представленного ВУЗу тренажера — платформа моделирования безэкипажного судовождения (ПМБС). Это собственная разработка компании Sitronics KT для создания автономных судов и виртуальных испытаний. Она позволяет проводить безопасное тестирование морских автономных судов (МАНС), моделировать и прогнозировать ситуации. Платформа может быть использована также в качестве образовательной среды. Разработка уже позволяет моделировать поведение судов и проводить обучение сотрудников с помощью демонстрационных тренажеров.

Тренажер представляет из себя блок управления кораблём, так называемый мостик. Мостиковая система содержит приборы, индикацию, органы управления. У каждого проекта корабля или судна имеется свой типовой мостик. Состав мостиковой системы набирается из секций в зависимости от назначения судна. Sitronics KT может создать копию любого мостика, либо разработать универсальное решение, которое отобразит базовые элементы. Главное в тренажере — органы управления и система визуализации. Остальные составляющие можно имитировать на сенсорных мониторах.

«Наша компания – ведущий разработчик в сфере морских интеллектуальных решений и цифровой навигации. Благодаря достижениям Sitronics KT в развитии автономной навигации Россия является пионером внедрения автономного судовождения. Компетенции и проекты Sitronics KT будут полезны для развития Северного морского пути. Наступает новая эра в судоходстве, поэтому задача подготовки кадров для создания цифровых сервисов, платформ и обучения операторов автономного судовождения крайне важна. Мы в свою очередь готовы участвовать в ее решении как в рамках образовательных программ, так и в деле обеспечения тренажерной базы для обучения», — поделился генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

«Одним из приоритетных проектов университета является создание арктического IT-парка Digital Arctic, появление которого не только поспособствует развитию самого университета, но и придаст импульс процессам цифровизации всего Арктического региона. Уверены, что именно здесь появятся уникальные цифровые стартапы, а сам парк станет арктической резиденцией для ведущих компаний отрасли – именно поэтому мы рады, что партнерами проекта стали разработчики технологии беспилотного управления морскими судами – компания Sitronics KT. Будем развивать и содействовать внедрению инноваций в жизнь – для Северного морского пути технология безэкипажного управления судами очень перспективна», – отметила исполняющая обязанности проректора по цифровизации САФУ - директор проекта Digital Arctic Оксана Бугаенко.

Владимир Бахур

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