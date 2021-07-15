CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

«Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство

Чебоксарская компания «Сеспель», производитель автоцистерн любого назначения, планирует с помощью облачной платформы SAP построить интеллектуальное производство и в ближайшие 3-4 года увеличить выпуск продукции до 4000 единиц в год. Сейчас компания выпускает порядка 1200 автоцистерн в год. Также «Сеспель» рассчитывает производить около 30 000 деталей (оси, клапана) для автоцистерн в месяц вместо сегодняшних 1000 единиц. Таким образом, «Сеспель» сможет обеспечить продукцией до 30% всего рынка автоцистерн, что соответствует планам правительства РФ об увеличении производства российских запчастей. Партнер по внедрению – NTT DATA Business Solutions.

Для реализации таких масштабных планов компания приняла решение до конца 2021 года внедрить облачную платформу SAP S/4HANA Cloud (RISE Private cloud edition), которая поможет выстроить ключевые сквозные бизнес-процессы учета и контроля за ресурсами в соответствии с требованиями российского законодательства, настроить оперативный расчет и анализ себестоимости продукции на основе лучших производственных практик, реализованных в преднстроенном решении NTT DATA Business Solutions для производственных компаний в России. Увеличение выпуска продукции, чтобы обеспечить рынок отечественными изделиями, повлекло за собой рост интенсивности и усложнение логистических процессов. Платформа SAP как раз позволит «Сеспель» планировать производство и снабжение и следить за своевременностью поставок, избежав затоваривания склада.

В 2022 году планируется внедрить систему оперативного управления производством (MES), которая должна стать основой для создания интеллектуального предприятия на принципах индустрии 4.0. «Сеспель» использует на производстве «умные» станки DMG MORI и промышленные роботы FANUC, которые будут интегрированы с MES-системой для управления производственными операциями и контроля соблюдения технологии производства. Также в новой системе будет происходить учет по операциям в разрезе смен и ресурсов.

«SAP RISE и решение команды NTT DATA Business Solutions позволит «Сеспель» использовать лучшие мировые практики для создания интеллектуального производства, которое даст возможность в ближайшем будущем обеспечить локальный рынок необходимым количеством продукции. Кроме того, облачное решение позволяет экономить на инфраструктуре, быстрее запускать необходимые продукты и сервисы и легко масштабировать бизнес. Уверен, что использование современных технологий выведет компанию на новый виток развития и позволит укрепить лидерство на рынке», — отметил Александр Бакшаев, заместитель директора по финансовым вопросам «Сеспель».

«Облачные технологии уже давно не просто отдельное направление в цифровизации, но, скорее, сервис, который помогает решать конкретные задачи. SAP RISE позволяет сделать сервисом саму бизнес-трансформацию, когда вы в комплексе получаете поддержку на всех этапах развития. Я рад нашему сотрудничеству с «Сеспель» и тому, что этот путь к интеллектуальному предприятию мы пройдем вместе», — подчеркнул Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

«Пакетированное решение NTT DATA Business Solutions на облачной платформе SAP RISE позволит компании «Сеспель» за короткий цикл развертывания получить готовую модель бизнес-процессов, построенных на лучших мировых практиках производственных компаний с учетом требований российского законодательства и оперативно перейти к дальнейшей цифровизации операционных процессов производства в решении MES при поддержке нашей профессиональной команды. Такой подход к проекту даст возможность «Сеспель» сосредоточиться на увеличении эффективности производства и реализовать стратегические цели компании по наращиванию доли рынка», — прокомментировал Ренат Кутуев, коммерческий директор NTT DATA Business Solutions в России.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО

Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России

Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Как спрятать провода техники в квартире: советы ZOOM

Как почистить кондиционер своими руками и стоит ли это делать: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна исчезающего метана на Марсе

Роботы научились рыть землю — почему это прорыв в робототехнике

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок
Показать еще