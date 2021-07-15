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Segezha Group завершила цифровизацию склада готовой продукции Вятского фанерного комбината

Segezha Group (входит в АФК «Система») завершила проект цифровизации склада готовой продукции Вятского фанерного комбината (ВФК). Проект позволил значительно сократить время отгрузки заказов и их доставки, повысив тем самым лояльность грузоперевозчиков и клиентов.

Основные этапы реализации проекта – внедрение новой системы хранения на складе, запуск электронной системы управления очередью (СУО) для автотранспорта, прибывающего на комбинат, улучшение навигации по территории предприятия, оптимизация складской логистики и погрузочных работ. Инвестиции в проект составили 635 тыс. руб.

На предприятии полностью изменили систему хранения: теперь продукция складируется по индивидуальным заказам клиентов, а не по видам продукции. Созданы новая карта склада и схема зонального хранения, что позволило в три раза сократить время комплектования заказов и загрузки транспорта.

Перенастройка складских процессов также улучшила сохранность продукции, сделала погрузочные работы более безопасными, а функционал сотрудников подразделения более четким. Существенная экономия времени увеличила оборачиваемость продукции на складе и гарантировала ВФК репутационные плюсы в работе с постоянными и новыми клиентами.

«За 4 месяца реализации проекта решена главная задача – складские процессы стали более эффективными. Мы также видим дополнительные возможности для улучшений и планируем продолжить проект с вовлечением подразделений, напрямую связанных с работой склада – службы продаж, логистики и производственных цехов», – отметил руководитель проекта, начальник обеспечения продаж ВФК Алексей Саламатов.

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