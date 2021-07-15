«СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве

«СбермедИИ», компания индустрии здравоохранения «Сбера», и ГК «Хост», российский разработчик информационных систем для здравоохранения «Медведь», подписали соглашение о стратегическом парнтерстве. В рамках сотрудничества будет реализована интеграция программных продуктов «СбермедИИ» в региональную медицинскую информационную систему «Медведь», которая на данный момент применяется в 16 регионах России.

Теперь в число сервисов интеграционой шины войдут более 50 разработок и решений «СбермедИИ» и других компании экосистемы «Сбера» и партнёров, в том числе: умный помощник врача «Топ-3», «КТ Лёгких», «КТ Инсульт» и пр. Все сервисы объединены на платформе Медицинского цифрового диагностическего центра (MDDC), который выступает в качестве «одного окна» для партнёров. ГК «Хост» обеспечит использование диагностического медицинского оборудования, включая удаленные рабочие станции и радиологические информационные системы, в регионах своего присутствия, первым из которых станет Приморский край.

Компании договорились о совместной проработке, интеграции и внедрении радиологических информационных систем, систем архивирования и обработки изображений, включая системы автоматического определения патологии на основе искусственного интеллекта.

«Такого рода интеграция позволит врачам в регионах получить бесшовный доступ к спектру всех наших решений искусственного интеллекта для здравоохранения. При этом выравнивается качество медицинской помощи вне зависимости от места нахождения пациента и ЛПУ: она становится доступной даже в самых отдаленных точках. А применение ИИ помогает повысить оперативность и качество диагностики», – сказал Игал Зак, генеральный директор «СбермедИИ».

«Медведь» – это платформа, которая реализует системное региональное решение для создания единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ, полностью соответствующая требованиям Министерства здравоохранения России. Основой платформы является интеграционная шина, которая реализует взаимодействие медицинских информационных систем регионов между собой и с сервисами федерального уровня, такими как: ЕГИСЗ, ФЭР, ИЭМК, СМЭВ и пр. Система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«За нашими плечами 10 лет опыта работы в здравоохранении и 16 регионов, где используется «Медведь». Архитектура системы позволяет органично встраивать в нее сервисы от лидеров отрасли. Интеграция программных продуктов «СбермедИИ» в региональную медицинскую информационную систему «Медведь» даст возможность десяткам тысяч врачей в самых разных регионах нашей страны использовать передовые технологии для повышения удобства и качества их работы», – сказал Константин Суслов, генеральный директор ГК «Хост».