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Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке

«Барс груп» (дочерняя компания Национального Центра Информатизации, входит в госкорпорацию Ростех) оптимизировала свою low-code платформу BarsUp.Net: увеличила производительность и добавила новые компоненты для ускоренного создания систем. По результатам нагрузочных тестов работа сгенерированных приложений ускорилась в среднем на 20%.

В частности, BarsUp.Net мигрировала на новую рабочую среду: усовершенствованы возможности внутренних компонентов, писать код на платформе стало удобнее. Для уменьшения затрат времени на код, реализована базовая версия визуального редактора кода, в котором аналитик может сформировать алгоритм с помощью готовых блоков. Кроме того, теперь платформа поддерживает основные системы контроля версий - Gitlab, Github, Visual Studio Online, Atlassian Bitbucket.

«Если говорить о статистике: в одном из наших федеральных проектов конструктором сгенерировано более двух миллионов строк кода и написано вручную 542 тысячи. Учитывая, что подобных проектов несколько, - это значительно экономит рабочие ресурсы и бюджет, а также снижает человеческий фактор. Таких показателей удалось достичь благодаря внутренним доработкам и передаче части задач по разработке аналитикам, - сообщил Тимур Гизатулин, руководитель отдела разработки BarsUp.Net компании «Барс груп».

Произошли и другие доработки, которые помогают настраивать страницы в системе для удобства использования. Добавлены новые компоненты для построения интерфейсов создаваемых систем, а также возможность создавать мастера ввода данных.

В ближайших планах развития - возможность использовать картографические компоненты, а также унифицированный механизм импорта и экспорта данных.

Технологическая low-code платформа BarsUp.Net от «Барс груп» включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем. Продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. С ее помощью выполнено более 50 проектов, в том числе для Минфина России, Минстроя России, Казначейства России, Ространснадзора и др. Платформа вошла в реестр отечественного ПО и совместима со всеми отечественными операционными системами.

Владимир Бахур

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